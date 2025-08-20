augusztus 20., szerda

István névnap

23°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyors reakció

4 órája

Gyopáros Alpár: „KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól”

Címkék#Magyar Falu Program#Magyar Péter#Gyopáros Alpár

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán reagált „Gyors reakció KamuPetire” című posztjában Magyar Péter falvakkal kapcsolatos bejelentésére. Mint írta, az általa korábban meghirdetett „Faluközpont-program” már létezik – Magyar Falu Programnak hívják, és az elmúlt években sikeresnek bizonyult.

Duol.hu

„Egyszer már hirdetett egy ‘Faluközpont-programot’, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják… És sikeres!” – fogalmazott Gyopáros Alpár.

Gyopáros Alpár
Gyopáros Alpár Forrás: Hírtv.hu

Gyopáros Alpár forráselvonásra hívja fel a figyelmet

A kormánybiztos szerint Magyar Péter, azaz „KamuPeti” által újonnan meghirdetett elképzelés egy évtizedekre elhúzódó időszakot vázolna fel, ám a források tekintetében jóval szűkösebb, mint a jelenlegi program. „Minden tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt” – emelte ki.

Gyopáros Alpár úgy véli, ezzel a javaslattal forráselvonás történne a magyar falvaktól, szemben a jelenlegi rendszerrel, amelyben maguk a települések állíthatják össze igényeiket. „Az ‘étlapot’ ők állítják össze, és a ‘svédasztalról’ azt választanak, amit csak akarnak” – tette hozzá.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy a választások közeledtével az ellenzéki politikus „minél nagyobbat akar ígérni”, ám valójában kevesebbet kínál annál, ami ma elérhető.

„Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – zárta üzenetét Gyopáros Alpár.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu