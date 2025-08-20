Gyopáros Alpár: „KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól”

„Egyszer már hirdetett egy ‘Faluközpont-programot’, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják… És sikeres!” – fogalmazott Gyopáros Alpár.

Gyopáros Alpár Forrás: Hírtv.hu

Gyopáros Alpár forráselvonásra hívja fel a figyelmet

A kormánybiztos szerint Magyar Péter, azaz „KamuPeti” által újonnan meghirdetett elképzelés egy évtizedekre elhúzódó időszakot vázolna fel, ám a források tekintetében jóval szűkösebb, mint a jelenlegi program. „Minden tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt” – emelte ki.

Gyopáros Alpár úgy véli, ezzel a javaslattal forráselvonás történne a magyar falvaktól, szemben a jelenlegi rendszerrel, amelyben maguk a települések állíthatják össze igényeiket. „Az ‘étlapot’ ők állítják össze, és a ‘svédasztalról’ azt választanak, amit csak akarnak” – tette hozzá.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy a választások közeledtével az ellenzéki politikus „minél nagyobbat akar ígérni”, ám valójában kevesebbet kínál annál, ami ma elérhető.

„Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – zárta üzenetét Gyopáros Alpár.