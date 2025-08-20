3 órája
Gyopáros Alpár: „KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól”
Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán reagált „Gyors reakció KamuPetire” című posztjában Magyar Péter falvakkal kapcsolatos bejelentésére. Mint írta, az általa korábban meghirdetett „Faluközpont-program” már létezik – Magyar Falu Programnak hívják, és az elmúlt években sikeresnek bizonyult.
„Egyszer már hirdetett egy ‘Faluközpont-programot’, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják… És sikeres!” – fogalmazott Gyopáros Alpár.
Gyopáros Alpár forráselvonásra hívja fel a figyelmet
A kormánybiztos szerint Magyar Péter, azaz „KamuPeti” által újonnan meghirdetett elképzelés egy évtizedekre elhúzódó időszakot vázolna fel, ám a források tekintetében jóval szűkösebb, mint a jelenlegi program. „Minden tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt” – emelte ki.
Gyopáros Alpár úgy véli, ezzel a javaslattal forráselvonás történne a magyar falvaktól, szemben a jelenlegi rendszerrel, amelyben maguk a települések állíthatják össze igényeiket. „Az ‘étlapot’ ők állítják össze, és a ‘svédasztalról’ azt választanak, amit csak akarnak” – tette hozzá.
Bejegyzésében arra is kitért, hogy a választások közeledtével az ellenzéki politikus „minél nagyobbat akar ígérni”, ám valójában kevesebbet kínál annál, ami ma elérhető.
„Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – zárta üzenetét Gyopáros Alpár.