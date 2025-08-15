Gyászol a kórház kollektívája

Hosszú betegség után, 2025. augusztus 7-én, a Krónikus Belgyógyászati Osztályon érte a halál - adta hírül a kórház közösségi oldala. Zsuzsanna 1987. április 1-jétől egészen 2022. március 31-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott az intézményben. Különleges figyelmet igénylő személyisége ellenére mindig pontosan és lelkiismeretesen végezte feladatait, alkalmazkodva a kórházi közösséghez. A kórház vezetése és egykori kollégái szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá, utolsó időszakában is gondoskodó figyelemmel kísérték mindennapjait.