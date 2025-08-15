augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaújváros

5 órája

Gyászol a kórház kollektívája

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#elhunyt#gyász

Mély megrendüléssel tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy elhunyt Killer Zoltánné, született Tóth Zsuzsanna Katalin, a központi sterilizáló egykori dolgozója.

Duol.hu

Hosszú betegség után, 2025. augusztus 7-én, a Krónikus Belgyógyászati Osztályon érte a halál - adta hírül a kórház közösségi oldala. Zsuzsanna 1987. április 1-jétől egészen 2022. március 31-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott az intézményben. Különleges figyelmet igénylő személyisége ellenére mindig pontosan és lelkiismeretesen végezte feladatait, alkalmazkodva a kórházi közösséghez. A kórház vezetése és egykori kollégái szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá, utolsó időszakában is gondoskodó figyelemmel kísérték mindennapjait.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu