Veszélyes összetevők egy népszerű termékben

A lépésre egy lakossági bejelentés nyomán került sor, amely szerint a gumivitamin a közösségi médiában (pl. TikTokon, Facebookon) az ADHD tüneteinek enyhítésére, kiegyensúlyozottság elérésére, emésztésjavításra, mentális egészség támogatására, stresszcsökkentésre, energiaszint-növelésre alkalmas szerként hirdetik – ezek a kijelentések azonban túllépik az élelmiszerek esetén jogszerűen közölhető egészségre vonatkozó állításokat, mivel az élelmiszerek esetében betegségmegelőző, tünetenyhítő vagy gyógyító hatás tulajdonítása tiltott – írta az nkfh.gov.hu.

Ellenőrzés indult a MYCO Gumivitamin jogsértő reklámjai és összetevői miatt.

Forrás: nkfh.gov.hu

Gumivitamin miatt indult hatósági vizsgálat

Az NKFH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya vizsgálatot indított a Drops of Nature MYCO Gumivitamin miatt, mert a termék reklámjai jogsértően betegségek enyhítését ígérik. A termék magyar nyelvű weboldalon használt elnevezése félrevezető, mert valójában nem tartalmaz vitaminokat. Fő összetevői különféle gombák és a Withania somnifera (Ashwagandha) gyökérkivonata. Több felhasznált gomba, például a chaga és a lepketapló, engedély nélküli „új élelmiszer” az EU-ban, az ashwagandha mennyisége pedig egészségügyi kockázatot jelenthet. A weboldalon hiányoznak a gyártó adatai, és az értékelések is gyanúsak. Az NKFH kéri, hogy ne vásárolják és ne fogyasszák a terméket, és ha panasz jelentkezik, forduljanak orvoshoz, majd értesítsék a hatóságot.

Tanácsok: ne dőljenek be csodareklámoknak, csak megbízható forrásból vásároljanak, és a „természetes” nem mindig biztonságos, főleg érzékenyeknek. A vizsgálat még tart.

Teljes cikk itt olvasható.