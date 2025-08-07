Csúcsszuper és hatalmas graffiti került az Arany iskola falára (videókkal, képgalériával)

Boros István és Harsányi Zotmund Bence (a párosuk művészneve Makk Rules) az iskola felkérésére készítettek egy művészi színvonalú festményt, képet, graffitit, kinek, hogyan tetszik.

Harsányi Zotmund Bence munka közben, profi graffitis

Fotó: Agárdy Csaba

Graffitisek, akik szabad kezet kaptak

– Ez egy karitatív történet, az iskola keresett meg minket, hogy készítsünk graffitit az intézmény falaira, teljesen szabad kezet kaptunk. Én külön örülök ennek, hiszen ebbe az iskolába jártam - tudtuk meg Harsányi Zotmund Bencétől, majd hozzátette: - A festékanyag nem olcsó, két-háromszáz ezer forint, erre támogatóktól kaptunk pénzt. Érdekes, hogy az idősek is megállnak, megnézik a készülő képet, voltak közöttük olyanok is, akik támogatni akarták a munkánkat, de tőlük nem fogadtuk el.

A graffitiről megtudtuk, azért két kisfiút és egy villanykörtét ábrázol, mert egy iskola falát festik, a gyerekek ide tanulni járnak, a villanykörte pedig a megvilágosodásra utal.

Egy biztos: nagyszerű mű készült, érdemes ellátogatni az Arany János iskolához, és megtekinteni az alkotást.