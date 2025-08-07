augusztus 7., csütörtök

Alkotás

56 perce

Csúcsszuper és hatalmas graffiti került az Arany iskola falára (videókkal, képgalériával)

Címkék#Harsányi Zotmund Bence#Graffitisek#Makk Rules#Boros István#Dunaújváros#festékanyag

Aki tegnap, vagy ma az Arany János Általános Iskola környékén járt, tapasztalhatta, hogy nagy ívű művészeti tevékenység folyik a létesítmény egyik falán. Boros István és Harsányi Zotmund Bence graffitisek tevékenykedtek.

Agárdy Csaba
Csúcsszuper és hatalmas graffiti került az Arany iskola falára (videókkal, képgalériával)

A gép forog, az alkotó pihen. Esetünkben Harsányi Zotmund Bence (balról) és Boros István. A háttérben a mű

Fotó: Agárdy Csaba

Boros István és Harsányi Zotmund Bence (a párosuk művészneve Makk Rules) az iskola felkérésére készítettek egy művészi színvonalú festményt, képet, graffitit, kinek, hogyan tetszik. 

graffitis
Harsányi Zotmund Bence munka közben, profi graffitis
Fotó: Agárdy Csaba

Graffitisek, akik szabad kezet kaptak

– Ez egy karitatív történet, az iskola keresett meg minket, hogy készítsünk graffitit az intézmény falaira, teljesen szabad kezet kaptunk. Én külön örülök ennek, hiszen ebbe az iskolába jártam - tudtuk meg Harsányi Zotmund Bencétől, majd hozzátette: - A festékanyag nem olcsó, két-háromszáz ezer forint, erre támogatóktól kaptunk pénzt. Érdekes, hogy az idősek is megállnak, megnézik a készülő képet, voltak közöttük olyanok is, akik támogatni akarták a munkánkat, de tőlük nem fogadtuk el.

A graffitiről megtudtuk, azért két kisfiút és egy villanykörtét ábrázol, mert egy iskola falát festik, a gyerekek ide tanulni járnak, a villanykörte pedig a megvilágosodásra utal.

Egy biztos: nagyszerű mű készült, érdemes ellátogatni az Arany János iskolához, és megtekinteni az alkotást.

Gyönyörű graffiti az Arany iskola falán

Fotók: Agárdy Csaba
