Összefogás

56 perce

Újabb színes csoda született a dunaújvárosi iskola falára! – galéria, videó

Címkék#Arany János Általános Iskola#remekmű#Boros István#Dunaújváros#festmény#összefogás#graffiti

A korábbi nagy sikerű falfestmény után ismét látványos graffiti elevenedik meg az Arany János Általános Iskola falán: hat nap, napi nyolc órás munka eredményeként született meg a remekmű.

Duol.hu

Az első alkotás hatalmas elismerése után az iskola fala ismét színesedett: a most elkészült festmény Arany Jánost ábrázolja, amint könyvbe mélyedve olvas, ezzel emléket állítva az iskola névadójának és a magyar irodalom kiemelkedő alakjának. A művet Boros István autodidakta képzőművész készítette, aki immár húsz éve foglalkozik festészettel és graffiti művészettel. 
– A könyvtár melletti fal és az iskola neve adta az ötletet, úgy éreztük, hogy Arany János lenne a legméltóbb választás – mesélte az alkotó. Pár héttel korábban egy kétgyermekes jelenetet festettek fel, amelyben Harsányi Zotmund Bence barátja is közreműködött A mostani festmény azonban teljes egészében Boros István munkája.

graffiti
Boros István és legújabb graffiti-műve.
Fotó: Mészáros Réka

Graffiti a város szívében: folytatódik a falfestés

A kezdeményezés nemcsak művészeti, hanem közösségi célt is szolgál. Az ötlet az Arany János Általános Iskola intézményvezetőjétől származott, aki úgy látta, hogy az iskola állapota felújítást igényel.

Boros István ezt követően a közösséget szólította meg, és a támogatásuknak köszönhetően a festmény elkészítése gördülékenyen zajlott. A projekt sikeréhez nagyban hozzájárult Szűcs Dániel, Lollok Zoltán és Simon Zoltán is. 

A helyszín jelentősége szintén nem elhanyagolható: az iskola egy élő, pezsgő környezetben áll, ahol naponta több százan fordulnak meg. Így a falfestmények nemcsak a diákokat, hanem a város lakóit is megszólítják. Nem véletlen, hogy sokan megállnak, megcsodálják az alkotásokat, sőt fényképet is készítenek róluk. 

A cél az, hogy ezek a színes művek örömet, inspirációt és vizuális élményt nyújtsanak mindenkinek, aki erre jár, miközben hozzájárulnak a közösség hangulatának élénkebbé és barátságosabbá tételéhez. 

Mindez még nem a történet vége: az iskola bejáratánál jelenleg két újabb alkotás készül, a jövőben pedig további nagyméretű festményekkel szeretnék gazdagítani a város arculatát.

graffiti
Különleges alkotás van készülőben
Fotó: Mészáros Réka

Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a város lakóinak van igényük a színes falakra. Szeretnénk ezt minél több helyszínen megvalósítani

 – tette hozzá Boros István.

A festmények elkészülte után a remekművek a környék ékes díszeivé váltak, színt és életet varázsolva az iskola környezetébe.

graffiti
Fotó: Mészáros Réka

Képgaléria

Ismét életre kelt a művészet varázsa az Arany János Általános Iskola falán

Fotók: Mészáros Réka

 

