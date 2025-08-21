augusztus 21., csütörtök

Dunaújvárosi Egyetem

1 órája

Fergeteges gólyatábor várja az elsőéveseket

Címkék#Dunaújvárosi Egyetem#program#gólyatáborban#hagyomány

A Dunaújvárosi Egyetem idén is megrendezi hagyományos gólyatáborát, amely méltó lezárása a nyárnak, ugyanakkor kiváló belépő az egyetemi évek világába. A program célja, hogy az új hallgatók egy élményekben gazdag, közösségépítő rendezvény keretében ismerkedhessenek meg leendő évfolyamtársaikkal és az intézmény pezsgő életével.

Duol.hu
Fotó: Fehér Gábor

A háromnapos gólyatáborban a hallgatók nem csupán felhőtlen szórakozásban részesülhetnek, hanem értékes kapcsolatokat építhetnek, amelyek az egész egyetemi tanulmányok alatt végigkísérhetik őket. Az esemény egyszerre biztosítja a közösségi élményt, az egyetemi hagyományok megismerését, valamint az önfeledt kikapcsolódást.

A részletes program itt található.

 

