1 órája
Fergeteges gólyatábor várja az elsőéveseket
A Dunaújvárosi Egyetem idén is megrendezi hagyományos gólyatáborát, amely méltó lezárása a nyárnak, ugyanakkor kiváló belépő az egyetemi évek világába. A program célja, hogy az új hallgatók egy élményekben gazdag, közösségépítő rendezvény keretében ismerkedhessenek meg leendő évfolyamtársaikkal és az intézmény pezsgő életével.
Fotó: Fehér Gábor
A háromnapos gólyatáborban a hallgatók nem csupán felhőtlen szórakozásban részesülhetnek, hanem értékes kapcsolatokat építhetnek, amelyek az egész egyetemi tanulmányok alatt végigkísérhetik őket. Az esemény egyszerre biztosítja a közösségi élményt, az egyetemi hagyományok megismerését, valamint az önfeledt kikapcsolódást.
A részletes program itt található.