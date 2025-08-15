1 órája
Piszok nehéz kifli eladásából életben maradni
Tizennégy évvel ezelőtt diagnosztizáltak gluténérzékenynek Dorogi Kingát. Már akkor eszébe jutott, hogy jó lenne egy gluténmentes pékség a városunkban. Az ötlet annyira erős volt, hogy idővel elvégezte a szükséges képzéseket, és megvalósította az álmát: mentes pékséget és cukrászdát nyitott.
Dorogi Kingát úgy ismertem meg, hogy mindig is volt benne valami kedvesen álmodozó. Mindjárt megmagyarázom: gyermekei rajzait tetováltatta a karjára.... Semmi nagyívű életbölcsesség, semmi három dimenziós hűha-festmény, hanem néhány elvont, de roppant mutatós rajz azoktól, akik számára a legfontosabbak. Amikor megismertem vendéglátós volt (még semmi gluténmentes pékség), olyan felszolgáló, aki nem csak a vendégekkel volt kedves. Még két pohár elmosása között is azon törte a fejét, hogyan tudna segíteni azoknak, akik nálánál rosszabb helyzetben vannak. Valahogy át tudta ragasztani másokra is eltökéltségét, hogy az elesetteken, a gyengéken segítenünk kell.
Sokat dolgozott azért, hogy a maradék ételek városunkban is a rászorulókhoz kerülhessenek. Más már rég feladata volna a bürokrácia útvesztőiben a harcot, de ő nem... Tehát kicsit meglepődtem, de valójában még sem, amikor vállalkozóként találkoztam vele. A Vagamary dunaújvárosi üzletének vezetőjeként, tulajdonosaként szolgált ki. Teljesen nyilvánvaló volt,hogy mindezek fényében megkérdezem tőle, hogyan kezdődött, hogy gluténmentes pékség és cukrászda üzemeltetésére adta a fejét?
– Tizennégy évvel ezelőtt diagnosztizáltak gluténérzékenységgel– válaszolta Kinga. – Akkoriban nem volt egyszerű mentes termékeket találni, főleg nem olyat, amit gyorsan megvásárolhattam volna. Abban az időben még picik voltak a gyerekeim, így csak gondolati szinten foglalkoztatott a dolog, hogy kellene egy mentes pékség a városba is.
Az ötletet nem vetette el, de várni kellett addig, amíg megnőttek annyira a gyerekei, hogy több ideje legyen, s el tudja végezni a szükséges képzéseket. És megnyitotta végre a saját pékségét. Ennek most már ötödik éve.
Vállalkozói lét – kemény tapasztalatokkal
Alkalmazotti lét és a vállalkozói között nagy különbség van. Próbálom megtudni tőle, hogy nem félt-e attól, hogy nem lesz könnyű megélni belőle...Meglepődtem, hogy mosolyogva válaszol:
– Mosolygok ezen a kérdésen, mert őszintén mondom: nem féltem. Nem féltem, mert fogalmam sem volt arról, hogy mekkora fába vágom a fejszém. Azóta persze megtapasztaltam minden rosszat a vállalkozói léttel kapcsolatban. Ha ezzel a tudással kezdenék most neki, lehet kétszer meggondolnám,
Elmeséli, hogy a legnagyobb nehézséget a vállalkozás fenntartásának terhei jelentik:
– Piszok nehéz a mai világban kisvállalkozóként kifli eladásból életben maradni. Olyan terheket kell hónapról hónapra cipelnünk, amiről az alkalmazotti létből jövő embernek fogalma sincs. És mindig van valami új, mindig van mit fizetni.
Szórád Márton úti kis cukrászdában kellemes a környezet. A pulton ínycsiklandozó édességek csábítanak, bevallom olyan finom mindenmentes Rákóczi túróst én még igaziban sem ettem. Ekkor tapasztaltam meg először, hogy igenis lehet finom az olyan sütemény is, ami nem hizlal, és nem veri fel az egekbe a vércukromat.
Gluténmentes pékség és cukrászda– az álomból valóság lett
A Vagamary pékség és cukrászda kínálatában mindenki találhat az étrendjébe illő finomságot:
– Nálunk kivétel nélkül minden finom. Stabil gyártókkal dolgozunk, piackutatunk, figyelünk az igényekre. Sokáig a glutén- és egyéb allergénmentesség mellett fontos volt a cukormentesség is. Most viszont újra megjelent az igény a cukros termékekre, mert nem mindenkinek jó a mesterséges édesítő. Így vezettük be például a mignont, ami hamar a vásárlók kedvence lett. Az én kedvencem is ez – puncsos ízben!
De még sem ez csak a Vagamary cukrászda legnagyobb előnye. Az a kedves és barátságos légkör, amit Kinga kialakított még hozzátesz a kínálathoz:
– Néhányukkal már-már baráti a viszony. A legkedvesebb, legmegbízhatóbb kollégáim is vásárlóként kezdtek nálunk. A bizalom, az elégedettség és a szeretet, amit tőlük kapok, mindig átsegített a nehezebb időszakokon. A haszonszerzés huszadrendű az életemben. Ez a pékség a gyermekem, és boldogok vagyunk együtt.
A jövő a szív döntése
- Dorogi Kinga addig szeretné csinálni, amíg érzi, hogy van értelme, és itt egyáltalán nem a pénzre gondol. Ő ezt úgy összegzi, hogy amíg a szívében érzi, hogy fontos ez a cukrászda:
– Sok ötlet, lehetőség van még benne. Néha alkotói válságba kerülök, de egy kis pihenés mindig helyreteszi a gondolatokat. Hálás vagyok, hogy megvalósíthattam az álmom, és hogy a pékség sok embernek egy biztonságos pont.”
A Vagamary ma már nemcsak egy mentes cukrászda, hanem közösségi tér is – ahol a vásárló nemcsak finomságot kap, hanem törődést, odafigyelést és egy darabot Kinga szívéből is.