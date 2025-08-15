Piszok nehéz kifli eladásából életben maradni

Dorogi Kingát úgy ismertem meg, hogy mindig is volt benne valami kedvesen álmodozó. Mindjárt megmagyarázom: gyermekei rajzait tetováltatta a karjára.... Semmi nagyívű életbölcsesség, semmi három dimenziós hűha-festmény, hanem néhány elvont, de roppant mutatós rajz azoktól, akik számára a legfontosabbak. Amikor megismertem vendéglátós volt (még semmi gluténmentes pékség), olyan felszolgáló, aki nem csak a vendégekkel volt kedves. Még két pohár elmosása között is azon törte a fejét, hogyan tudna segíteni azoknak, akik nálánál rosszabb helyzetben vannak. Valahogy át tudta ragasztani másokra is eltökéltségét, hogy az elesetteken, a gyengéken segítenünk kell.

Dorogi Kinga régi vágya volt egy gluténmentes pékség és cukrászda Fotó: Dorogi Kinga

Sokat dolgozott azért, hogy a maradék ételek városunkban is a rászorulókhoz kerülhessenek. Más már rég feladata volna a bürokrácia útvesztőiben a harcot, de ő nem... Tehát kicsit meglepődtem, de valójában még sem, amikor vállalkozóként találkoztam vele. A Vagamary dunaújvárosi üzletének vezetőjeként, tulajdonosaként szolgált ki. Teljesen nyilvánvaló volt,hogy mindezek fényében megkérdezem tőle, hogyan kezdődött, hogy gluténmentes pékség és cukrászda üzemeltetésére adta a fejét?

– Tizennégy évvel ezelőtt diagnosztizáltak gluténérzékenységgel– válaszolta Kinga. – Akkoriban nem volt egyszerű mentes termékeket találni, főleg nem olyat, amit gyorsan megvásárolhattam volna. Abban az időben még picik voltak a gyerekeim, így csak gondolati szinten foglalkoztatott a dolog, hogy kellene egy mentes pékség a városba is.

Az ötletet nem vetette el, de várni kellett addig, amíg megnőttek annyira a gyerekei, hogy több ideje legyen, s el tudja végezni a szükséges képzéseket. És megnyitotta végre a saját pékségét. Ennek most már ötödik éve.



Vállalkozói lét – kemény tapasztalatokkal

Kinga optimista és bizakodó

Alkalmazotti lét és a vállalkozói között nagy különbség van. Próbálom megtudni tőle, hogy nem félt-e attól, hogy nem lesz könnyű megélni belőle...Meglepődtem, hogy mosolyogva válaszol:

– Mosolygok ezen a kérdésen, mert őszintén mondom: nem féltem. Nem féltem, mert fogalmam sem volt arról, hogy mekkora fába vágom a fejszém. Azóta persze megtapasztaltam minden rosszat a vállalkozói léttel kapcsolatban. Ha ezzel a tudással kezdenék most neki, lehet kétszer meggondolnám,