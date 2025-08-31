24 perce
Itt járt Géza úr, az ország legismertebb macskája és a gazdája – videóval, galériával
Szombaton Dunaújváros utcái különleges látogatót fogadtak. Nem sztárzenész, nem politikus, hanem Vadócz Géza úr, a macska, pontosabban az ország egyik legismertebb macskája, és gazdája, Édelmayer József látogatott el hozzánk.
A páros története már régóta izgalomban tartja a közösségi médiát: a sötét múltból új életet teremtő ember és hű társa, a macska, aki nemcsak megmentette, de inspirálta gazdáját. Valószínűleg ez volt a legfőbb ok, ami miatt hatalmas követő tábora lett Vadócz Géza úrnak, a macskának és gazdájának Édelmayer Józsefnek. Ahogy a dunaújvárosi vasútállomásra érkeztek, Józsefet már várták a követői – voltak, akik egyenesen Bajáról jöttek – könnyű volt őket felismerni, hiszen figyelemfelkeltő a gazda rocker-punk megjelenése, de főképp azért, mert a vállán ült Géza úr, a macska, aki kérés nélkül is szépen átsétált a rajongó-követők vállára. A kandúr higgadt eleganciával vette tudomásul, hogy emberek járulnak elé, s egyszerűen imádják.
Géza úr megjelenése: véletlen találkozás, életre szóló kötelék
Beszélgettünk arról, hogy egyrészt azért jött városunkba, mert szereti a Junkies zenéjét, ismeri is Szekeres Andrist, másrészt pedig nem lakunk messze a lakhelyétől, Gyömrőtől. Az utazások találkozások a követőivel, s egyfajta szolgálat is. Szóba hoztuk azt is, hogy került az életébe Vadócz Géza.
– Teljesen véletlenül került hozzám – emlékszik vissza a találkozásukra József. – Egy kora tavaszi napon két zöldséges ládában hoztam haza. Akkor még fogalmam sem volt, hogy mennyi mindent fog nekem jelenteni.
Korábban voltak állatai, de egyik sem kötötte hozzá ennyire. Géza úr jelenléte váltotta ki az életében a változást: a szenvedélybeteg évek magányát és káoszát felváltotta egy szeretetteljes, új kötődés.
Egyik kötődést cseréltem le a másikra. Ő nem rombolt, hanem gyógyított – vallja József.
Társ, barát, családtag
Géza úr nem csak otthon van jelen. Sokat utaznak együtt. Korábban, ha József dolgozott, a macska vele volt, így szokta meg az utazást és az idegen embereket is. Azóta már van otthon két másik cica is, de csak Géza úr az, amelyikkel ilyen erős kötődést alakított ki József.
Hogy a viharba ne szeretnénk egymást – mondja József, aki elmeséli, hogy a szenvedélybetegséghez mindig az első pohár ital a kezdet. Neki is jöttek előbb a könnyebb, majd a keményebb drogok. Egyedül, pontosabban Géza úr segítségével tette le évekkel ezelőtt a szereket.
Nem volt sem könnyű, sem egyszerű út volt, de most itt van. A cica és a férfi története nemcsak a gazdáját változtatta meg, hanem másokat is inspirál. Ezért van nekik nagyon nagy követő táboruk. Így a dunaújvárosi találkozón szép számmal voltak jelen már a vasútállomáson is. Így Farkas Tibor és családja is ott volt:
Sokat olvastunk a gazdájáról, hogy min ment keresztül. Nyilván ez is vonzott minket. Ez egyfajta támogatás is a részünkről.
Habony Liliána pedig így fogalmazott: – Géza úr miatt jöttünk a férjemmel. Nagyon szeretjük a cicákat, és követjük Józsinak az életét. Mi pontosan tudjuk, hogy egy macska mekkora hatással lehet egy ember, egy család életére.
Természetesen nemcsak követők vannak, hanem ellenzők is, valakik feljelentették József közösségi oldalát, így az törölve lett, s mások állatkínázással, és a jövedelemszerzéssel vádolják gazdáját. Hogy mi lehet ebből az igaz?
Géza úr egy macska. Minden macskatartó tudja, hogy egy cicát nem nagyon lehet éveken keresztül rávenni arra, hogy azt tegye, amit nem szeretne. Ráadásul, ahogy a gyönyörű, kiegyensúlyozott kandúrt nézzük, kínzásról szó sem lehet. Ezt erősíti meg Édelmayer József segítője Bognárné Skodak Gyöngyi, aki immár öt esztendeje családjával együtt segíti, támogatja a cica gazdáját:
Van, hogy Józsinak csak kenyér jut, de a cicáknak megveszi a legjobb konzerveket, tápokat. Egy nagyon érzékeny, rendes ember, aki nehezen tudja kimutatni az érzéseit az emberek felé.
Azt sem feltételezem, hogy ezek a találkozások különösebb anyagi előnnyel járnának neki, hiszen a követőktől kapott cicakonzerv, vagy a Fedél nélkül lap terjesztéséért kapott adományok, nehezen nevezhetők a meggazdagodás forrásának. Édelmayer József ugyanis biztonsági őrként dolgozik, mellette a Fedél nélkül című lapot terjeszti, de albérletben él. A legszorosabb kapcsolata a cicáival van. Hogy küldetéstudat-e, vagy figyelemkeresés-e az országjárása? A végeredményt tekintve teljesen mindegy.
A történet sem több, de nem is kevesebb, mint egy ember és egy állat szoros kapcsolata. Azok pedig akik ezt már megélték, pontosan tudják, hogy ezt nagyon nehéz szavakkal elmesélni, és azt is, ez egy életre szól. Van, akinek örömöt visznek a hétköznapokban, van, akinek a család hiányát pótolják... Géza úr kötődése pedig segített Józsefnek leszámolni a droggal.
Új perspektívák, új élmények
Az elmúlt évek során József és Géza úr együtt fedezték fel a világot: Bécs óriáskereke, libegők, hajókázás, hőlégballon. Minden élményük arról szól, hogy a világ szépségét együtt fedezzék fel, és hogy Géza úr is része legyen a csodáknak. A nagy cél, hogy lássa a tengert is: – Szeretném, ha látná, hogy ilyen csoda is van a világban. És amikor egyszer továbbmegyünk, sok mindent tud majd mesélni ott fent a többi utazó macskának.
Sok minden szóba került, amit érdemes megnézniük a videóban, de a legfontosabb kérdés a végére maradt, elégedett ember Ön?
A mostani helyzettel, a korábbihoz képest? Hogyne.
És bár tudja, hogy Géza úr egyszer nem lesz mellette, nyugodt szívvel tekint a jövőbe: – Ha menni kell, együtt megyünk. Ez a Marsall-terv. Addig minden nap ajándék.