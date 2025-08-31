Itt járt Géza úr, az ország legismertebb macskája és a gazdája – videóval, galériával

A páros története már régóta izgalomban tartja a közösségi médiát: a sötét múltból új életet teremtő ember és hű társa, a macska, aki nemcsak megmentette, de inspirálta gazdáját. Valószínűleg ez volt a legfőbb ok, ami miatt hatalmas követő tábora lett Vadócz Géza úrnak, a macskának és gazdájának Édelmayer Józsefnek. Ahogy a dunaújvárosi vasútállomásra érkeztek, Józsefet már várták a követői – voltak, akik egyenesen Bajáról jöttek – könnyű volt őket felismerni, hiszen figyelemfelkeltő a gazda rocker-punk megjelenése, de főképp azért, mert a vállán ült Géza úr, a macska, aki kérés nélkül is szépen átsétált a rajongó-követők vállára. A kandúr higgadt eleganciával vette tudomásul, hogy emberek járulnak elé, s egyszerűen imádják.

Géza úr, a macska örömmel fogadta a rajongóit

Fotó: Fekete Györgyi

Géza úr megjelenése: véletlen találkozás, életre szóló kötelék

Beszélgettünk arról, hogy egyrészt azért jött városunkba, mert szereti a Junkies zenéjét, ismeri is Szekeres Andrist, másrészt pedig nem lakunk messze a lakhelyétől, Gyömrőtől. Az utazások találkozások a követőivel, s egyfajta szolgálat is. Szóba hoztuk azt is, hogy került az életébe Vadócz Géza.

– Teljesen véletlenül került hozzám – emlékszik vissza a találkozásukra József. – Egy kora tavaszi napon két zöldséges ládában hoztam haza. Akkor még fogalmam sem volt, hogy mennyi mindent fog nekem jelenteni.

Korábban voltak állatai, de egyik sem kötötte hozzá ennyire. Géza úr jelenléte váltotta ki az életében a változást: a szenvedélybeteg évek magányát és káoszát felváltotta egy szeretetteljes, új kötődés.

Egyik kötődést cseréltem le a másikra. Ő nem rombolt, hanem gyógyított – vallja József.

Társ, barát, családtag

Géza úr nem csak otthon van jelen. Sokat utaznak együtt. Korábban, ha József dolgozott, a macska vele volt, így szokta meg az utazást és az idegen embereket is. Azóta már van otthon két másik cica is, de csak Géza úr az, amelyikkel ilyen erős kötődést alakított ki József.

Hogy a viharba ne szeretnénk egymást – mondja József, aki elmeséli, hogy a szenvedélybetegséghez mindig az első pohár ital a kezdet. Neki is jöttek előbb a könnyebb, majd a keményebb drogok. Egyedül, pontosabban Géza úr segítségével tette le évekkel ezelőtt a szereket.

Nem volt sem könnyű, sem egyszerű út volt, de most itt van. A cica és a férfi története nemcsak a gazdáját változtatta meg, hanem másokat is inspirál. Ezért van nekik nagyon nagy követő táboruk. Így a dunaújvárosi találkozón szép számmal voltak jelen már a vasútállomáson is. Így Farkas Tibor és családja is ott volt: