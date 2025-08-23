1 órája
Generációváltás a családi vállalkozásokban a kamara segítségével
A családi vállalkozások léte, fejlődése az egész gazdaság számára nagyon fontos. A felkészült és tudatós staféta-átadáshoz, a generációváltás sikeréhez nyújt segítséget az ingyenes Generációs Híd program.
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A
A generációváltás nem csupán döntés, hanem tudatos felkészülés kérdése is. A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elindította a „Családi vállalkozások sikeres generációváltása – Generációs Híd” program pályázati időszakát.
Miért fontos a tudatos generációváltás?
A hazai cégek több mint 60%-a családi vállalkozás, mégis kétharmaduk komoly nehézségekbe ütközik az utódlás során. A staféta átadása ugyanis nem csupán üzleti döntés, hanem az értékek, tapasztalat és jövőkép tudatos továbbörökítése.
A Generációs Híd program célja, hogy gyakorlati és stratégiai támogatást nyújtson azoknak a cégeknek, akik szeretnék biztos alapokra helyezni a vezetőváltást.
A program fő elemei:
- Workshopok – valódi esetek, sikertényezők és buktatók bemutatásával
- Mentorálás – tapasztalt szakemberek személyes támogatása
- Tanácsadás – pénzügyi, jogi és szervezeti kérdésekben
A résztvevők megtanulhatják, hogyan kezeljék az utódlás emberi oldalát, miként biztosítsák a pénzügyi stabilitást, és hogyan valósítsák meg a zökkenőmentes átadást.
Jelentkezési információk
Jelentkezési határidő: 2025. augusztus 26. (kedd) 14 óra
Részvétel: díjmentes
Pályázati adatlap és részletek: FMKIK hivatalos oldalán
A pályázatokat az FMKIK bírálja el, a sikeres jelentkezőkkel szerződést köt.