Nem pont úgy indult a Szent István-napi ünnep, mint ahogy tervezték! (képgalériával és videóval)

Szombaton sokszínű, ingyenes programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel várták a közönséget a Szent István-napi ünnep és gasztrovásáron Dunaújvárosban.

Duol.hu
Nem pont úgy indult a Szent István-napi ünnep, mint ahogy tervezték! (képgalériával és videóval)

A Városháza térre az Sn Fesztivál által szervezett rendezvény keretében érkezett körhinta, ugrálóvár, dodzsem és számos más kikapcsolódási lehetőség, a színpadon pedig változatos programok várták a közönséget. A forró nyári időjárás azonban keresztülhúzta a terveket: a legtöbben inkább a vízpart hűsítőjét választották, így a rendezvényhelyszín egész nap üresen maradt. Több árus is elmondta, hogy pangás volt, alig akadt érdeklődő.

gasztrovásár
Üresen állt a Városháza tér a szombati gasztrovásár idején a forró nyári időjárás miatt.
Fotó: Mészáros Réka

Kevesen látogatták a szombati gasztrovásárt

A programok megvalósulását némi bizonytalanság kísérte, hiszen nem minden fellépő tudott színpadra lépni. A legnagyobb csalódást kétségkívül az jelentette, hogy a gyerekek és családok körében oly népszerű Űrdongó ezúttal elmaradt. A szervezők azonban jelezték, hogy a közkedvelt, interaktív produkció nem marad el végleg: a pótműsort augusztus 20-án tartják meg, így a közönség biztosan találkozhat majd vele. 
Bár minden adott volt egy tartalmas nyári naphoz, a szombat végül csendesre sikerült, a látogatók száma elmaradt a várttól. A szervezők azonban bizakodóak: remélik, hogy a következő napok során a kellemesebb időjárás és a gazdag programkínálat újra vonzóvá teszi a rendezvényt, így a közönség élményekkel teli napokat tölthet majd a Szent István-napi ünnep és gasztrovásár keretében.

gasztrovásár
Fotó: Mészáros Réka

Vasárnap Peter Srámek, augusztus 20-án pedig Gáspár Laci érkezik, így mindenki találhat majd kedvére való programot.

Képgaléria

Csendes kezdés a Szent István-napi ünnepen

Fotók: Mészáros Réka

 

