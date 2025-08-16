Nem pont úgy indult a Szent István-napi ünnep, mint ahogy tervezték! (képgalériával és videóval)

A Városháza térre az Sn Fesztivál által szervezett rendezvény keretében érkezett körhinta, ugrálóvár, dodzsem és számos más kikapcsolódási lehetőség, a színpadon pedig változatos programok várták a közönséget. A forró nyári időjárás azonban keresztülhúzta a terveket: a legtöbben inkább a vízpart hűsítőjét választották, így a rendezvényhelyszín egész nap üresen maradt. Több árus is elmondta, hogy pangás volt, alig akadt érdeklődő.

Üresen állt a Városháza tér a szombati gasztrovásár idején a forró nyári időjárás miatt.

Fotó: Mészáros Réka

Kevesen látogatták a szombati gasztrovásárt

A programok megvalósulását némi bizonytalanság kísérte, hiszen nem minden fellépő tudott színpadra lépni. A legnagyobb csalódást kétségkívül az jelentette, hogy a gyerekek és családok körében oly népszerű Űrdongó ezúttal elmaradt. A szervezők azonban jelezték, hogy a közkedvelt, interaktív produkció nem marad el végleg: a pótműsort augusztus 20-án tartják meg, így a közönség biztosan találkozhat majd vele.

Bár minden adott volt egy tartalmas nyári naphoz, a szombat végül csendesre sikerült, a látogatók száma elmaradt a várttól. A szervezők azonban bizakodóak: remélik, hogy a következő napok során a kellemesebb időjárás és a gazdag programkínálat újra vonzóvá teszi a rendezvényt, így a közönség élményekkel teli napokat tölthet majd a Szent István-napi ünnep és gasztrovásár keretében.

Fotó: Mészáros Réka

Vasárnap Peter Srámek, augusztus 20-án pedig Gáspár Laci érkezik, így mindenki találhat majd kedvére való programot.

Képgaléria