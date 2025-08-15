Gáspár Laci, Peter Srámek és Űrdongó is jön – háromnapos ünnep és gasztrovásár a főtéren

Az Sn Fesztivál által szervezett ingyenes eseményen szombaton, vasárnap, továbbá augusztus 20-án, jövő hét szerdán lesznek családi programok. Kézműves portékák utcájával, bor és pálinka udvarral, kézműves sörligettel, street food sétannyal, piknik placcal, sport és színpadi programokkal, koncertekkel, többek között Gáspár Laci fellépésével, továbbá vidámparkkal várnak mindenkit Dunaújvárosban, a Városháza téren.

Gáspár Laci is fellép a három nap során

Fotó: szoljon.hu/Mészáros János

Az esemény szombaton délben a felnőttek minifánk evő versenyével kezdődik, majd jönnek a gyerekek. Aztán a mozgásé a főszerep, alakformáló és kick-box bemutató lesz Wolf Katával, Győre Ancsival, Almási Józseffel. Délután érkezik 16:00 Űrdongó új, interaktív műsorral, maj zumbázhat a közönség. Az estet dj Gall bulija zárja.

Vasárnap 13 órától Kiss Attila aikidó bemutatója lesz a nyitány, utána alakformáló és kick-box bemutató és minifánk evő verseny következik. 17.30 órakor Jimmy és Nika, utána Peter Srámek, majd a Kirakat együttes koncertje szerepel a kínálatban.

Augusztus 20-án érkezik Gáspár Laci

Az ünnepi program szerdán 12.30 Darmos József box bemutatójával veszi kezdetét, akit aikido, kenjutsu japán kardvívás követ Imrei Tiborral. 14 órakor Űrdongóval, 15.30 órától Bing nyuszival és társaival találkozhatnak a gyerekek. 17.30-kor Ricsi bohóc szórakoztatja a nagyérdeműt, 19-től pedig Gáspár Laci lép sznípadra.