Gáspár Laci köszönete Dunaújvárosnak

Augusztus 20-án két helyszínen zajlottak a programok Dunaújvárosban. A Mondbach-kúriában az önkormányzat által szervezett események zajlottak, míg a Városháza téren az Sn Fesztivál gondoskodott a további szórakozásról. Az ingyenes fesztivál három napos volt, szombaton és vasárnap már számos programmal várták az érdeklődőket, vasárnap Peter Srámek koncertjére megtelt a főtér. Szerdán pedig Gáspár Laci volt az, aki miatt szintén nagyon sokan látogattak ki.

A jelenlévők szerint fantasztikus buli volt

Fotó: Gáspár Laci Facebook-oldala

A fellépés nagyszerű hangulatban telt, ami az énekes közösségi oldalára feltöltött posztjához írt kommentekből is kiderült. Gáspár Laci pedig csak annyit írt a fotókhoz: Köszi Dunaújváros!