Megtelt a főtér

1 órája

Gáspár Laci köszönete Dunaújvárosnak

Címkék#Peter Srámek#program#Dunaújváros#koncert#közönség#Gáspár Laci#köszönet

A nemzeti ünnepen a Városháza téren is program várta a közönséget az Sn Fesztivál szervezésében. Gáspár Laci koncertjére tömeg gyűlt össze.

Gallai Péter

Augusztus 20-án két helyszínen zajlottak a programok Dunaújvárosban. A Mondbach-kúriában az önkormányzat által szervezett események zajlottak, míg a Városháza téren az Sn Fesztivál gondoskodott a további szórakozásról. Az ingyenes fesztivál három napos volt, szombaton és vasárnap már számos programmal várták az érdeklődőket, vasárnap Peter Srámek koncertjére megtelt a főtér. Szerdán pedig Gáspár Laci volt az, aki miatt szintén nagyon sokan látogattak ki. 

Gáspár Laci
A jelenlévők szerint fantasztikus buli volt
Fotó: Gáspár Laci Facebook-oldala

A fellépés nagyszerű hangulatban telt, ami az énekes közösségi oldalára feltöltött posztjához írt kommentekből is kiderült. Gáspár Laci pedig csak annyit írt a fotókhoz: Köszi Dunaújváros!

 

