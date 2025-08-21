40 perce
Gáspár Laci köszönete Dunaújvárosnak
A nemzeti ünnepen a Városháza téren is program várta a közönséget az Sn Fesztivál szervezésében. Gáspár Laci koncertjére tömeg gyűlt össze.
Augusztus 20-án két helyszínen zajlottak a programok Dunaújvárosban. A Mondbach-kúriában az önkormányzat által szervezett események zajlottak, míg a Városháza téren az Sn Fesztivál gondoskodott a további szórakozásról. Az ingyenes fesztivál három napos volt, szombaton és vasárnap már számos programmal várták az érdeklődőket, vasárnap Peter Srámek koncertjére megtelt a főtér. Szerdán pedig Gáspár Laci volt az, aki miatt szintén nagyon sokan látogattak ki.
A fellépés nagyszerű hangulatban telt, ami az énekes közösségi oldalára feltöltött posztjához írt kommentekből is kiderült. Gáspár Laci pedig csak annyit írt a fotókhoz: Köszi Dunaújváros!
Fesztiválhangulat a Városháza téren – Peter Šrámek koncertje mindenkit elvarázsolt! (képgalériával és videóval)
Ünnepi programok két helyszínen (videókkal, képgalériával)