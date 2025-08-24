augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt Dunaújváros volt önkormányzati képviselője

Címkék#képviselő#elhunyt#Gál Roland

Súlyos betegségben elhunyt Gál Roland volt dunaújvárosi önkormányzati képviselő.

Fekete Györgyi

Gál Roland 1975-ben született Dunaújvárosban. 2006-tól önkormányzati képviselő volt. Körzetében népszerű volt, választói kedvelték, amolyan elintézős, kijárós képviselő volt.  Sokaknak segített, sok mindent elintézett a Római városrésznek. Egészen addig, amíg 2013. május 1-én egy duna­földvári vállalkozó meggyilkolását követően Gál Rolandot – mint harmadrendű vádlottat – bűnpártolás gyanújával nem vonták be az ügybe. A Szekszárdi Törvényszék első fokon 3 év börtönbüntetést szabott ki rá – az ítélet jogerőre emelkedett.  A nyomozás során – 2016 márciusában – lemondott a képviselői mandátumáról, párttagságát felfüggesztették. 

Gál Roland
Gál Roland 50 éves korában elhunyt

Ezek a tények, de akik ismerték, azoknak Gál Roland azoknak, nem csak a „balhés“ képviselő volt.  Barát, kolléga, testvér, társ, apa. Legyen neki békesség!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu