Elhunyt Dunaújváros volt önkormányzati képviselője

Gál Roland 1975-ben született Dunaújvárosban. 2006-tól önkormányzati képviselő volt. Körzetében népszerű volt, választói kedvelték, amolyan elintézős, kijárós képviselő volt. Sokaknak segített, sok mindent elintézett a Római városrésznek. Egészen addig, amíg 2013. május 1-én egy duna­földvári vállalkozó meggyilkolását követően Gál Rolandot – mint harmadrendű vádlottat – bűnpártolás gyanújával nem vonták be az ügybe. A Szekszárdi Törvényszék első fokon 3 év börtönbüntetést szabott ki rá – az ítélet jogerőre emelkedett. A nyomozás során – 2016 márciusában – lemondott a képviselői mandátumáról, párttagságát felfüggesztették.

Gál Roland 50 éves korában elhunyt

Ezek a tények, de akik ismerték, azoknak Gál Roland azoknak, nem csak a „balhés“ képviselő volt. Barát, kolléga, testvér, társ, apa. Legyen neki békesség!