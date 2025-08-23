augusztus 23., szombat

Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

A fogfájás nem vár hétköznapig, de szerencsére a fogorvosi ügyeletek vészhelyzetben is segítenek. Cikkünkben megmutatjuk, hol és hogyan kaphatsz sürgősségi ellátást, ha a fájdalom nem tűr halasztást.

Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:

08. 23.

szombat

Dunaújváros, Alkotás u. 7.

25/743-753

08. 24.

vasárnap

Dunaújváros, Vasmű út 10.

25/550-418

A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.

 

