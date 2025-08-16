Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:

08.16. szombat Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. 25/286-116 08.17. vasárnap Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-416

A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.