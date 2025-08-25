Fesztivál, strandbuli és sportdiadal, tragédiákkal árnyalva

A legkisebb háztól a legnagyobb bulikig – kontrasztok hete

Fotó: Horváth László

A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb városi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit egy helyre. Nézze meg a heti hírösszefoglalót – így garantáltan képben marad!

Ilyen hosszú sort sem mostanában láttunk (videóval, képgalériával)

Dunaújvárosban tartott szombaton könyvvásárt az Alexandra Kiadócsoport. Hatalmas érdeklődés mellett, nagy sikerrel - sorban állással.

Ahol egységáron darabra adják a dinnyét

Két hetente rendeznek Dunaújvárosban kirakodóvásárt. Az augusztus huszonnegyedikei vasárnap volt most a soros. Kereslet és kínálat.

Így dolgoztak a könnyűipari üzemekben városunkban

Forrás: filmhiradokonline.hu

A múlt emlékeit idézi meg egy archív filmfelvétel, amely a város iparának kevésbé ismert oldalát tárja fel. Dunaújváros régen nem csak az acélról szólt, hanem azokról a nőkről és férfiakról is, akik nap mint nap könnyűipari üzemekben dolgoztak.

