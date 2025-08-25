48 perce
Fesztivál, strandbuli és sportdiadal, tragédiákkal árnyalva
Napi legolvasottabb híreinkből egy mixet nyújtunk át kedves olvasóinknak.
Fotó: Shutterstock
A legkisebb háztól a legnagyobb bulikig – kontrasztok hete
A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb városi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit egy helyre. Nézze meg a heti hírösszefoglalót – így garantáltan képben marad!
Ilyen hosszú sort sem mostanában láttunk (videóval, képgalériával)
Dunaújvárosban tartott szombaton könyvvásárt az Alexandra Kiadócsoport. Hatalmas érdeklődés mellett, nagy sikerrel - sorban állással.
Ahol egységáron darabra adják a dinnyét
Két hetente rendeznek Dunaújvárosban kirakodóvásárt. Az augusztus huszonnegyedikei vasárnap volt most a soros. Kereslet és kínálat.
Így dolgoztak a könnyűipari üzemekben városunkban
A múlt emlékeit idézi meg egy archív filmfelvétel, amely a város iparának kevésbé ismert oldalát tárja fel. Dunaújváros régen nem csak az acélról szólt, hanem azokról a nőkről és férfiakról is, akik nap mint nap könnyűipari üzemekben dolgoztak.