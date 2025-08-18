Festőművész, akinek a gyermekkor álma vezeti az ecsetjét – Vaskóné Gálfi Erzsébet! (galériával és videóval)

Vaskóné Gálfi Erzsébet festőművész születése óta Perkátán él, itt töltötte gyermekkorát, és itt végezte el az általános iskolát. Fiatalon a szépségipar iránt érdeklődött, ezért női fodrásznak tanult, és ezen a területen dolgozott közel negyven éven keresztül. A szakma iránti elhivatottsága és kitartása mellett mindig is fontos volt számára a család: ma már férjével boldog nyugdíjas életet élnek, három fiuk és öt fiú unokájuk körében.

A festőművész vásznain a valóság szépsége kel életre.

Fotó: Mészáros Réka

A perkátai festőművész művészi kibontakozása és elismerései

Gyerekkora óta rajong a rajzolásért és a festészetért. Amikor gyermekei nagyobbak lettek, elhatározta, hogy újra felszínre hozza ezt a szenvedélyt. Lelkesedését és elhivatottságát a folyamatos tanulás jellemezte: különböző festőműhelyekben képezte magát, neves festőművészektől sajátította el a tudást, hogy művészetét minél magasabb szinten emelje. Művei realista stílusban készülnek, főként olajjal, farost- vagy vászonalapra. Festményein a részletek iránti érzékenység és a valósághű ábrázolás dominál, a színek harmóniája és a kompozíció gazdagsága pedig minden szemlélőt elbűvöl, miközben a természet és az emberi alak szépségét tárja fel. Kiállításának a perkátai Győry-kastély ad otthont, ahol alkotásai már többször is lehetőséget kaptak, hogy a nagyközönség elé táruljanak. Legújabb tárlata, „Tájak és évszakok”, 2025. szeptember 15-ig látogatható a kastélyban.

Számos díjat és elismerést kapott munkásságáért, ám a szívéhez legközelebb mindig családja állt: gyermekei és unokái kedves, őszinte szavai jelentik számára a legnagyobb elismerést.

Fotó: Mészáros Réka

Vaskóné Gálfi Erzsébet története azt bizonyítja, hogy a kreativitás és a művészi tehetség nem ismer korhatárt. Gyermekkori álmok és szenvedélyek újraélesztése révén nemcsak önmagát gazdagítja, hanem példát mutat a környezetének is: soha nem késő újra felfedezni és megélni azokat a dolgokat, amelyek igazán boldoggá tesznek.

