Festőművész, akinek a gyermekkor álma vezeti az ecsetjét – Vaskóné Gálfi Erzsébet! (galériával és videóval)
Már gyermekként is a színek és formák világában barangolt, és bár az élet más utakat jelölt ki számára, a festészet iránti szenvedély mindig ott élt szívében, mint egy elalvó tűz, amelyet végül újra fellobbantott.
Vaskóné Gálfi Erzsébet festőművész születése óta Perkátán él, itt töltötte gyermekkorát, és itt végezte el az általános iskolát. Fiatalon a szépségipar iránt érdeklődött, ezért női fodrásznak tanult, és ezen a területen dolgozott közel negyven éven keresztül. A szakma iránti elhivatottsága és kitartása mellett mindig is fontos volt számára a család: ma már férjével boldog nyugdíjas életet élnek, három fiuk és öt fiú unokájuk körében.
A perkátai festőművész művészi kibontakozása és elismerései
Gyerekkora óta rajong a rajzolásért és a festészetért. Amikor gyermekei nagyobbak lettek, elhatározta, hogy újra felszínre hozza ezt a szenvedélyt. Lelkesedését és elhivatottságát a folyamatos tanulás jellemezte: különböző festőműhelyekben képezte magát, neves festőművészektől sajátította el a tudást, hogy művészetét minél magasabb szinten emelje. Művei realista stílusban készülnek, főként olajjal, farost- vagy vászonalapra. Festményein a részletek iránti érzékenység és a valósághű ábrázolás dominál, a színek harmóniája és a kompozíció gazdagsága pedig minden szemlélőt elbűvöl, miközben a természet és az emberi alak szépségét tárja fel. Kiállításának a perkátai Győry-kastély ad otthont, ahol alkotásai már többször is lehetőséget kaptak, hogy a nagyközönség elé táruljanak. Legújabb tárlata, „Tájak és évszakok”, 2025. szeptember 15-ig látogatható a kastélyban.
Számos díjat és elismerést kapott munkásságáért, ám a szívéhez legközelebb mindig családja állt: gyermekei és unokái kedves, őszinte szavai jelentik számára a legnagyobb elismerést.
Vaskóné Gálfi Erzsébet története azt bizonyítja, hogy a kreativitás és a művészi tehetség nem ismer korhatárt. Gyermekkori álmok és szenvedélyek újraélesztése révén nemcsak önmagát gazdagítja, hanem példát mutat a környezetének is: soha nem késő újra felfedezni és megélni azokat a dolgokat, amelyek igazán boldoggá tesznek.