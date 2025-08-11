Ezek derültek ki a Fejér vármegyei gyermektábor fertőzése után!

A fertőzés hányással, hasmenéssel, gyengeséggel és hasi fájdalommal jelentkezett, és nemcsak a táborozókat, hanem családtagjaikat is érintette. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vizsgálata megállapította, hogy a járványt calicivírus okozta. A fertőzöttek többsége 1-3 nap alatt felépült, azonban néhány esetben kórházi ellátásra is szükség volt, különösen a kisgyermekek és az idősek körében – írta társlapunk a feol.hu.

A calicivírus-fertőzés jelentős egészségügyi tüneteket produkál.

Forrás: Canva

Fertőzés és hiányosságok egy Fejér vármegyei gyermektáborban

Tárlapunk az üggyel kapcsolatban megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt, akik tájékoztatást adtak arról, hogy „az egyik Fejér vármegyei gyermektábor táborozói, a táborban segítő felnőtt személyek és az ő családtagjaik körében 2025. július 03-13. között Calicivírus okozta enterális járvány zajlott le, hányással, hasmenéssel, gyengeséggel járó tünetekkel. A járvány 32 főt érintett, ők rövid idő alatt (1-3 nap) gyógyultak. A kormányhivatal népegészségügyi szakemberei a helyszínen járványügyi vizsgálatot végeztek. Mivel felmerült az élelmiszer eredetű megbetegedések gyanúja is, így a népegészségügyi vizsgálattal párhuzamosan élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzést is végeztünk a tábor területén működő tálalókonyhán. A feltárt hiányosságok pótlása – pl: hűtőmérők nem álltak rendelkezésre, fertőtlenítő hatású kézmosó- és mosogatószer kis mennyiségben állt rendelkezésre – kijavítása rövid időn belül, határidőre megtörtént. A helyszíni ellenőrzés során vett felületi minták mikrobiológia vizsgálatok eredményei alapján a felületek kórokozó mikroorganizmussal nem voltak szennyezettek, a vizsgálatok nem eredmények határérték alattiak voltak. Az étkeztetést végző vállalkozás főzőkonyhája Siófokon üzemel, ezért a hatóság értesítette a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági hatóságot is”.

Teljes cikk itt olvasható.