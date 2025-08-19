augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűzügyi jelentés

39 perce

Azonnali intézkedés a fermentlé ügyében

Címkék#Fejér Vármegyei Kormányhivatal#Varga Gábor#főispán#fermentlé#kérelem#határozat

Jó hírek Mezőfalván – tudatta közösségi oldalán a gyors hírt Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője. A fermentlé kihordással kapcsolatban új hír érkezett.

Horváth László

A fermentlé kihordással kapcsolatban új hír érkezett.

fermentlé
A fermentlé kihordással kapcsolatban új hír érkezett

A fermentlé további be és kihordása felfüggesztve!

Varga Gábor: A Fejér Vármegyei Kormányhivatal mai határozatával – a közérdekre tekintettel – azonnali hatállyal felfüggesztette a fermentlé további kihelyezését, első lépésként szeptember 30-ig. A kihordás folytatása akkor lesz csak újra kérelmezhető, ha a megtett műszaki intézkedések minden kétséget kizáróan megakadályozzák a további bűzkibocsátást, vagy ha tartósan kedvezően változnak az időjárási viszonyok.

Szintén megtiltásra került a tároló lagúnák további töltése, azaz mától új szállítmányokat sem fogadhat a létesítmény. (A használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasította, a további használatot megtiltotta a a hatóság.)

Köszönöm dr Tanárki Gábor főispánnak és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal csapatának a gyors és szakszerű intézkedést! Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük az ügy további alakulását is, hogy még egyszer ne fordulhasson elő ilyen eset.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu