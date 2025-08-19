Azonnali intézkedés a fermentlé ügyében

A fermentlé kihordással kapcsolatban új hír érkezett.

A fermentlé kihordással kapcsolatban új hír érkezett

A fermentlé további be és kihordása felfüggesztve!

Varga Gábor: A Fejér Vármegyei Kormányhivatal mai határozatával – a közérdekre tekintettel – azonnali hatállyal felfüggesztette a fermentlé további kihelyezését, első lépésként szeptember 30-ig. A kihordás folytatása akkor lesz csak újra kérelmezhető, ha a megtett műszaki intézkedések minden kétséget kizáróan megakadályozzák a további bűzkibocsátást, vagy ha tartósan kedvezően változnak az időjárási viszonyok.

Szintén megtiltásra került a tároló lagúnák további töltése, azaz mától új szállítmányokat sem fogadhat a létesítmény. (A használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasította, a további használatot megtiltotta a a hatóság.)

Köszönöm dr Tanárki Gábor főispánnak és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal csapatának a gyors és szakszerű intézkedést! Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük az ügy további alakulását is, hogy még egyszer ne fordulhasson elő ilyen eset.