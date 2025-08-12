augusztus 12., kedd

Felejthetetlen nap a Szent Pantaleon Kórház gyerekosztályán

Mosolyt és jókedvet hoztak a Szent Pantaleon Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára a Vidám Segítők Közhasznú Alapítvány bohócdoktorai.

Duol.hu

Látogatásuk igazi ünnepi hangulatot teremtett a kórházi hétköznapokban, és nemcsak a kis betegek, hanem szüleik arcára is mosolyt csaltak. A bohócdoktorok vidám játéka, kedves gesztusai és szeretetteljes jelenléte feledhetetlen élményt nyújtott mindenkinek. A gyerekek lelkes tapsviharral fogadták a produkciót, aktívan részt vettek a műsorban, és már most izgatottan várják a következő találkozást. A jókedv és nevetés nemcsak a hangulatot emelte, hanem a gyógyulás folyamatához is hozzájárult.

Forrás: A kórház Facebook-oldala

 

 

