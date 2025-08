Drasztikus hiány és drágulás – egy kedvelt gyümölcs eltűnőben a piacról

A fő ok a tavaszi fagykár, amely súlyosan érintette a hazai termőterületeket, vannak olyan ültetvények, ahol teljesen megsemmisült a termés. Az időjárás továbbra is kiszámíthatatlan: a jégeső és a hőingadozás is kockázatot jelent. Emiatt nyári almából is kevés kerül a piacra, ami szűkíti a kínálatot az infostart.hu szerint.

A tavaszi fagykár miatt idén jelentősen csökkenhet az almatermés.

Fagykár miatt drágul az alma és szűkül a választék

A KSH közlése alapján júniusban az alma átlagára már 250 forint fölé kúszott, ami éves szinten 32%-os drágulást jelent. A valós árak azonban még ennél is magasabbak lehetnek, akár a boltokban is. A FruitVeB elnöke szerint őszre további 50-150 forintos emelkedés várható, amit a lengyel terméskiesés sem tud ellensúlyozni. Eközben a termelési költségek is nőttek – a szállítástól kezdve az energián át a munkaerőig.