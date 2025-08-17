augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Spóroljon

2 órája

Megtaláltuk a vármegye legolcsóbb benzinkútját

Címkék#Dunaújváros#m6#M7#OMW#autópálya#árak#Székesfehérvár

Az autópályák mentén utazók számára nem mindegy, hol állnak meg tankolni – az árak ugyanis jelentősen eltérhetnek egymástól. A legolcsóbb üzemanyagár keresését a holtankoljak.hu oldalon végeztükel. Megnéztük, hol mennyibe kerül a benzin és a gázolaj – és mutatjuk, hol érdemes megállni.

Duol.hu

Az autópályán közlekedve hajlamosak vagyunk beletörődni a drágább tankolásba, pedig egy kis odafigyeléssel jelentős összegeket spórolhatunk. Friss összehasonlításunkban megnéztük, hol mennyiért adják a 95-ös benzint és a dízelt Fejér vármegyében. A különbség meglepően nagy – és a legolcsóbb üzemanyagár nem ott van, ahol elsőre gondolnánk.

legolcsóbb üzemanyagár
Cikkünkben csak az autópályák menti töltőállomásokat vizsgáltuk – a legolcsóbb üzemanyagár így is meglepő helyen bukkant fel
Fotó: Shutterstock illusztráció

A legolcsóbb üzemanyagár, ami viszi a prímet

A legolcsóbb töltőállomás jelenleg Dunaújvárosnál, az M6-os autópályán található OMW kút, ahol a 95-ös benzin ára 622,9 Ft/liter, a gázolajé pedig 629,9 Ft/liter. Ez jelentős különbséget jelent a többi pálya menti kúthoz képest, ahol az árak rendre 630–650 forint körül mozognak.

Így alakulnak az árak más helyszíneken

Összehasonlításképp a legdrágább töltőállomás a vizsgált listán Székesfehérváron, az M7-es menti Shell kút, ahol a benzin ára 645,9 Ft/liter, míg a dízelé 655,9 Ft/liter – ez több mint 23 forinttal magasabb a dunaújvárosi árnál.

A többi autópályás kút árai így alakulnak:

  • Vál, M7 (Kajászó – OMW): 629,9 Ft (benzin), 635,9 Ft (dízel)
  • Velence, M7 (MOL): 630 Ft (benzin), 638 Ft (dízel)
  • Ercsi, M6 (MOL): 631 Ft (benzin), 639 Ft (dízel)

Megéri figyelni

Bár az árkülönbségek elsőre nem tűnnek óriásinak, egy hosszabb út vagy rendszeres tankolás esetén akár több ezer forint is megspórolható havonta. A Dunaújváros melletti töltőállomás tehát nemcsak a legolcsóbb a térségben, hanem kifejezetten ajánlott megálló azok számára, akik okosan szeretnének gazdálkodni az üzemanyagköltségekkel.

Évente több mint 30 ezer forintot is megtakaríthat

A vizsgált autópályák menti töltőállomások között a legdrágább és legolcsóbb dízel ára között literenként 26 forint a különbség. Míg a Székesfehérvár mellett található Shell kúton 655,9 Ft-ért, addig Dunaújvárosnál, az M6-os menti OMW állomáson mindössze 629,9 Ft-ért tankolhatunk egy liter dízelt.

Ez az eltérés nem elhanyagolható: egy átlagos, 50 literes tankolásnál akár 1 300 forintot is megspórolhatunk, ha a megfelelő helyet választjuk. Akik havonta kétszer tankolnak, évente több mint 30 ezer forintot is megtakaríthatnak – pusztán azzal, hogy odafigyelnek, hol állnak meg az autópályán.

Forrás: holtankoljak.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu