Megtaláltuk a vármegye legolcsóbb benzinkútját

Az autópályán közlekedve hajlamosak vagyunk beletörődni a drágább tankolásba, pedig egy kis odafigyeléssel jelentős összegeket spórolhatunk. Friss összehasonlításunkban megnéztük, hol mennyiért adják a 95-ös benzint és a dízelt Fejér vármegyében. A különbség meglepően nagy – és a legolcsóbb üzemanyagár nem ott van, ahol elsőre gondolnánk.

Cikkünkben csak az autópályák menti töltőállomásokat vizsgáltuk – a legolcsóbb üzemanyagár így is meglepő helyen bukkant fel

Fotó: Shutterstock illusztráció

A legolcsóbb üzemanyagár, ami viszi a prímet

A legolcsóbb töltőállomás jelenleg Dunaújvárosnál, az M6-os autópályán található OMW kút, ahol a 95-ös benzin ára 622,9 Ft/liter, a gázolajé pedig 629,9 Ft/liter. Ez jelentős különbséget jelent a többi pálya menti kúthoz képest, ahol az árak rendre 630–650 forint körül mozognak.

Így alakulnak az árak más helyszíneken

Összehasonlításképp a legdrágább töltőállomás a vizsgált listán Székesfehérváron, az M7-es menti Shell kút, ahol a benzin ára 645,9 Ft/liter, míg a dízelé 655,9 Ft/liter – ez több mint 23 forinttal magasabb a dunaújvárosi árnál.

A többi autópályás kút árai így alakulnak:

Vál, M7 (Kajászó – OMW): 629,9 Ft (benzin), 635,9 Ft (dízel)

Velence, M7 (MOL): 630 Ft (benzin), 638 Ft (dízel)

Ercsi, M6 (MOL): 631 Ft (benzin), 639 Ft (dízel)

Megéri figyelni

Bár az árkülönbségek elsőre nem tűnnek óriásinak, egy hosszabb út vagy rendszeres tankolás esetén akár több ezer forint is megspórolható havonta. A Dunaújváros melletti töltőállomás tehát nemcsak a legolcsóbb a térségben, hanem kifejezetten ajánlott megálló azok számára, akik okosan szeretnének gazdálkodni az üzemanyagköltségekkel.

Évente több mint 30 ezer forintot is megtakaríthat

A vizsgált autópályák menti töltőállomások között a legdrágább és legolcsóbb dízel ára között literenként 26 forint a különbség. Míg a Székesfehérvár mellett található Shell kúton 655,9 Ft-ért, addig Dunaújvárosnál, az M6-os menti OMW állomáson mindössze 629,9 Ft-ért tankolhatunk egy liter dízelt.

Ez az eltérés nem elhanyagolható: egy átlagos, 50 literes tankolásnál akár 1 300 forintot is megspórolhatunk, ha a megfelelő helyet választjuk. Akik havonta kétszer tankolnak, évente több mint 30 ezer forintot is megtakaríthatnak – pusztán azzal, hogy odafigyelnek, hol állnak meg az autópályán.

