Az év játékvezetője szívvel és lélekkel dolgozik a dunaújvárosi sportért

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség minden szezon végén számos díjat ad át. Az elismerések egyike az év játékvezetője kitüntetés, amit idén Nagy László vehetett át. Egy olyan személy munkáját ismerték el, aki csendben, de annál kitartóbban és lelkiismeretesebben dolgozott a dunaújvárosi kispályás labdarúgás sikereiért, hiszen mindig is hangoztatta, hogy itt a kispályán megtanulhatja a fiatal kezdő játékvezető a labdarúgás csínját, baját.

Nagy László lett az év játékvezetője

Fotó: Ihász Martin

Nagy László 35 éve tette le a játékvezetői vizsgát, és már 1993-ban NB III- ban debütált nagypályán. Az NB II-es vezetés mellett az országos futsal bajnokság NB I-es keret tagjaként országos bajnoki döntőt is vezetett Török Károly FIFA játékvezetővel. Itt Dunaújvárosban felkérték a magyar-holland futsal barátságos mérkőzés levezetésére is. Emellett folyamatosan működött az országos strandfoci és műfüves bajnokságokban, nem kevés elismertséggel és közben barátokat, szakmai kapcsolatokat szerezett.

Az év játékvezetője esőben, hóban, hőségben is ott van a pályán

A nagypályás működést 2017-ben felfüggesztette, abbahagyta, de a kispályán töretlenül segítette a bajnokságok sikeres lebonyolítását, hiszen nem akart teljesen elszakadni a labdarúgástól.

A 2024/2025-ös kispályás labdarúgó bajnokság mérkőzéseinek levezetésében nyújtott kiváló teljesítménye nem csupán a pontosságot és a fegyelmet jelenti, hanem azt az elhivatottságot is, amellyel közösségünk sportéletét támogatja. Ő az egyik, aki esőben, hőségben, hétvégén és hétköznap is ott van, és gondoskodik róla, hogy a mérkőzések rendben, sportszerűen és élvezhetően menjenek végig.

Azonban munkája nem merül ki a pálya szélén. A DLSZ által szervezett kispályás tornák lebonyolításában, vezetésében való aktív részvétele, szakmai hozzájárulása és precíz munkája nélkülözhetetlen eleme volt a szervezés sikerének. A DLSZ vezetői számára is értékes szakmai támogatást nyújtott, jelenlétével és tudásával erősítve a szövetség munkáját és döntéseit.