Mozdulj Dunaújváros!

2 órája

Idén is csatlakozhatunk az Európai Sporthéthez

A kampány évről évre arra ösztönzi az európaiakat – köztük a magyarokat is –, hogy ne csak a Sporthét idején, hanem egész évben aktívabb életet éljenek. Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése.

Duol.hu

2015 óta minden szeptemberben megrendezésre kerül az European Week of Sports (EWOS), azaz az Európai Sporthét. Idén jubileumi 10. alkalommal, szeptember 23–30. között ünnepli Európa a mozgást és a sport örömét.

Európai Sporthét
Hrozik Edit is csatlakozik az Európai Sporthét programsorozathoz

Európai Sporthét városunkban is

Dunaújvárosban Hrozik Edit aerobik oktató ismét aktív szereplője lesz a programsorozatnak. Szeptember 23-án 18:30-tól a Dunaújvárosi Arany János Iskola tornatermében ingyenes, 60 perces alakformáló aerobik edzésre vár mindenkit. A résztvevőknek váltócipő, törölköző, innivaló és polifoam vagy matrac ajánlott. – „Az őszi suli kezdés, a szülői értekezletek után frissüljünk fel egy óriási, bulis aerobik party-n!” – biztatja Edit a sportbarátokat.

Idén Hrozik Edit a kampány #BeActive nagykövete is, így közösségi oldalain motiváló edzésvideókkal, tanácsokkal és ötletekkel segíti az érdeklődőket. Szeptember 27-én pedig csapatépítő jelleggel szervez részvételt Budapestre, ahol is az idén 100 éves Testnevelési Egyetemen kerül megrendezésre a #BeActivenight sportrendezvény.

A fenntarthatóságra is figyel: arra kéri a résztvevőket, hogy lehetőség szerint újratölthető kulaccsal érkezzenek. Emellett a májusi Kihívás Napjához hasonlóan most is megszólította a dunaújvárosi edző kollégákat, hogy minél többen csatlakozzanak, és mutassák meg, milyen gazdag és sokszínű a helyi sportpaletta.

A csatlakozási lehetőség nyitott: szeptember 1. és október 15. között bárki regisztrálhat sportfoglalkozást – legyen az közösségi, szabadtéri, klubszintű, fitnesz vagy oktatási intézményben zajló – a www.europaisporthet.hu oldalon.

A helyi sportélet több szereplője is kiáll az ügy mellett:

Zsorda Erik, a Medusa Dance Művészeti Egyesület elnöke:
„Csapatunk évek óta aktív résztvevője a #BeActive Európai Sporthétnek, azon belül a rácalmási Sportágválasztónak. Fontosnak tartjuk, hogy a mozgás örömét minél többen megtapasztalják, és a tánc kiváló lehetőség erre. A programhoz való csatlakozás remek alkalom arra, hogy közösséget építsünk, inspiráljuk a fiatalokat és megmutassuk, hogy a sport – különösen a tánc – mindenkié.”

Kobolák Sziszi, a WALKenergie Dunaújváros edzője:
„Az Európai Sporthéthez való csatlakozásom célja, hogy aktívabb életmódra ösztönözzem Dunaújvárosban és a környékén élőket, valamint hogy felhívjam a figyelmet a rendszeres mozgás egészségmegőrző szerepére. Fontosnak tartom, hogy a sport mindenki számára elérhető legyen, kortól és fizikai állapottól függetlenül.”

Az Európai Sporthét egyben kiváló alkalom arra, hogy a dunaújvárosiak új mozgásformákat próbáljanak ki, közösségeket találjanak, és hosszú távon is beépítsék a sportot a mindennapjaikba.

 

