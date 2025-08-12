Idén is csatlakozhatunk az Európai Sporthéthez

2015 óta minden szeptemberben megrendezésre kerül az European Week of Sports (EWOS), azaz az Európai Sporthét. Idén jubileumi 10. alkalommal, szeptember 23–30. között ünnepli Európa a mozgást és a sport örömét.

Hrozik Edit is csatlakozik az Európai Sporthét programsorozathoz

Európai Sporthét városunkban is

Dunaújvárosban Hrozik Edit aerobik oktató ismét aktív szereplője lesz a programsorozatnak. Szeptember 23-án 18:30-tól a Dunaújvárosi Arany János Iskola tornatermében ingyenes, 60 perces alakformáló aerobik edzésre vár mindenkit. A résztvevőknek váltócipő, törölköző, innivaló és polifoam vagy matrac ajánlott. – „Az őszi suli kezdés, a szülői értekezletek után frissüljünk fel egy óriási, bulis aerobik party-n!” – biztatja Edit a sportbarátokat.

Idén Hrozik Edit a kampány #BeActive nagykövete is, így közösségi oldalain motiváló edzésvideókkal, tanácsokkal és ötletekkel segíti az érdeklődőket. Szeptember 27-én pedig csapatépítő jelleggel szervez részvételt Budapestre, ahol is az idén 100 éves Testnevelési Egyetemen kerül megrendezésre a #BeActivenight sportrendezvény.

A fenntarthatóságra is figyel: arra kéri a résztvevőket, hogy lehetőség szerint újratölthető kulaccsal érkezzenek. Emellett a májusi Kihívás Napjához hasonlóan most is megszólította a dunaújvárosi edző kollégákat, hogy minél többen csatlakozzanak, és mutassák meg, milyen gazdag és sokszínű a helyi sportpaletta.

A csatlakozási lehetőség nyitott: szeptember 1. és október 15. között bárki regisztrálhat sportfoglalkozást – legyen az közösségi, szabadtéri, klubszintű, fitnesz vagy oktatási intézményben zajló – a www.europaisporthet.hu oldalon.

A helyi sportélet több szereplője is kiáll az ügy mellett:

Zsorda Erik, a Medusa Dance Művészeti Egyesület elnöke:

„Csapatunk évek óta aktív résztvevője a #BeActive Európai Sporthétnek, azon belül a rácalmási Sportágválasztónak. Fontosnak tartjuk, hogy a mozgás örömét minél többen megtapasztalják, és a tánc kiváló lehetőség erre. A programhoz való csatlakozás remek alkalom arra, hogy közösséget építsünk, inspiráljuk a fiatalokat és megmutassuk, hogy a sport – különösen a tánc – mindenkié.”