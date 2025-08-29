augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

26°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyom nélkül

57 perce

Eltűnt emberek Fejérből, akikről huszonöt éve semmit nem tudnak

Címkék#Fejér vármegye#rendőrség#ismeretlen hely#fájdalom#eltűnt ember

A rendőrség nyilvántartásában több olyan ember is szerepel, akikről negyedszázada semmit nem tudni. Eltűntek és a mai napig nem derült ki, mi lett velük.

Duol.hu

Az eltűnt emberek történetei nem csupán a családtagok számára okoznak évtizedek óta feldolgozhatatlan fájdalmat, hanem a közösséget is mélyen megrázzák –számolt be róla társoldalunk, a feol.hu. Petőfalvi László esetét különösen sokan ismerik: három nappal a születésnapja után veszett nyoma. Azóta több mint 25 év telt el – a családja azóta sem kap választ. Szloboda Zsolt és Oláh József is az új év első napján tűntek el. Az ünnep, amely másoknak örömet hoz, nekik egy életre csendet jelent. Szabados Márta Anikó, Boros Józsefné, Nagy Jánosné, Kövesi László Imre, Guszter Lajos, Kovács Sándor, és Papp Mihály – mindannyian nyomtalanul eltűntek Fejérben. Azóta évtizedek teltek el, mégis ott áll a nevük a körözési listán, mintha megfagyott volna az idő. 

eltűntek
Vannak olyan eltűntek, akikről évtizedek után sem tudni, mi lett velük
Forrás: pixabay

A teljes cikket itt olvashatják

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu