Előszállás ünnepre gyűlt össze

Egy bensőséges ünnepségre várta Kanik Péter, a falu polgármestere az előszállásiakat a Művelődési Házba keddn délután. Az ünnepség első felében Szent István-napi megemlékezésre került sor, amelyen ő maga mondta el az ünnepi beszédét.

Balogh Tamás

Az ünnepséget Tábiné Nyul Gabriella, a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója vezette, a meghívott diákok szép versek előadásával tették emelkedettebbé.

ünnepség
Az ünnepség első felében Szent István-napi megemlékezésre került sor

Az ünnepség szívet melengető része

Azt követően a település legfiatalabbjai közül azokat kérte magához, akik tavaly július 1. és az idei év június 30. között születtek. Ők 23-an vannak: 9 kislány és 14 kisfiú. Ezután következett polgárrá fogadásuk, amelyről egy szép okmányt is kaptak a szemmel láthatóan és érthetően roppant büszke szülők. A sok ifjú polgár közül egy sem méltatlankodott, és sírás sem fordult elő!

A kedves esemény után a ház előcsarnokában újkenyér-kóstolóra invitálták az egybegyűlteket, akik elfogadva a meghívást kötetlenül elbeszélgettek egymással, majd visszatértek otthonaikba.

Bensőséges ünnepség Előszálláson

Fotók: Balogh Tamás

 

 

