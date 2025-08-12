augusztus 12., kedd

Gyászol Perkáta: Búcsú Csobánczi Mihályné­tól, aki negyven évig szolgálta a közösséget

Címkék#Csobánczi Mihályné#Perkáta Nagyközség Önkormányzat#veszteség#búcsú#fájdalom

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és közössége fájdalommal búcsúzik Csobánczi Mihályné, született Vadász Ágnestől, aki 2025. augusztus 4-én hunyt el.

Duol.hu

A Perkátai Polgármesteri Hivatal  Facebook-oldalán osztotta meg a sajnálatos hírt, hogy elhunyt egy olyan kiváló kolléga, aki szívét-lelkét adta Perkáta szolgálatáért. Ágnes negyven éven keresztül dolgozott a helyi önkormányzat hivatalában, ahol munkáját mindig példás lelkiismerettel és precizitással végezte. Tudása és elhivatottsága nélkülözhetetlen volt a hivatal mindennapi működésében. Nyugdíjazása után is aktívan részt vett a helyi választási bizottság munkájában, pártatlanul és tisztességgel szolgálva Perkáta közösségét. Kedvessége és nyugodt természete sokak számára erőt adott. Emlékét szeretettel őrzik, munkássága és példamutatása tovább él a közösségben. Nyugodjék békében!

elhunyt
Elhunyt Csobánczi Mihályné, aki negyven éven át dolgozott Perkáta közösségéért.
Forrás: Canva

 

 

