A Perkátai Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán osztotta meg a sajnálatos hírt, hogy elhunyt egy olyan kiváló kolléga, aki szívét-lelkét adta Perkáta szolgálatáért. Ágnes negyven éven keresztül dolgozott a helyi önkormányzat hivatalában, ahol munkáját mindig példás lelkiismerettel és precizitással végezte. Tudása és elhivatottsága nélkülözhetetlen volt a hivatal mindennapi működésében. Nyugdíjazása után is aktívan részt vett a helyi választási bizottság munkájában, pártatlanul és tisztességgel szolgálva Perkáta közösségét. Kedvessége és nyugodt természete sokak számára erőt adott. Emlékét szeretettel őrzik, munkássága és példamutatása tovább él a közösségben. Nyugodjék békében!

Elhunyt Csobánczi Mihályné, aki negyven éven át dolgozott Perkáta közösségéért.

