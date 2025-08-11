Tragikus hirtelenséggel elhunyt az alelnök, aki mindig a közösségért dolgozott

A Tolna Vármegyei Polgárőr Szövetség Facebook-oldalán mély fájdalommal tudatta, hogy Bán Zoltán a Dunaföldvári Polgárőrség alelnöke tragikus hirtelenséggel életét vesztette, mint írják, társuk 53 éves korában elhunyt. Személyében nem csak egy apát, társat, hanem egy olyan polgárőrt is elveszítettek, aki mindig a közösségért dolgozott. Vidáman, jókedvűen az első hívó szóra ment, segített! Temetéséről a későbbiekben adnak információt.

Váratlanul elhunyt a dunaföldvári szervezet alelnöke, Bán Zoltán

Fotó: Tolna Vármegyei Polgárőr Szövetség