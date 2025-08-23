augusztus 23., szombat

Ahol megállt az idő

16 perce

Egykor gyerekzsivajtól volt hangos, ma a csend uralja az elhagyatott tábort

Címkék#tábor#Fejér vármegye#urbex#természet#növényzet

Mintha egy posztapokaliptikus film díszletébe lépnénk. Az elhagyatott tábor szobáit benőtte a növényzet, a falakat graffitik tarkítják, a csend pedig hangosabban beszél, mint valaha az élet.

Varga Zsófia
Egykor gyerekzsivajtól volt hangos, ma a csend uralja az elhagyatott tábort

Forrás: Facebook

Fotó: Végh Csaba

Fejér vármegye egy eldugott szegletében, a természet lassan visszahódítja azt, amit az ember egyszer már birtokba vett, erről tanúskodnak az urbex fotós képei, melyet megosztott a közösségi médiában. Egy egykori tábor és kemping épületei állnak itt üresen, elhagyatva, a falak között azonban még most is ott rejtőzik a múlt nyoma. Lássuk, hogyan néz ki egy elhagyatott tábor belülről!

elhagyatott tábor
Ahol megállt az idő, ilyen elhagyatott tábor Fejérben.
Fotó: Végh Csaba / Forrás: Facebook

A természet visszaveszi, ami az övé – kísérteties elhagyatott tábor

Az első képen egy szobába léphetünk be, ahol egymásra halmozott takarók és ágyneműk magasodnak a fal mellett. Mintha valaki sietve hagyta volna hátra a készleteket, a helyiség pedig azóta raktárrá változott. A félrebillent vasrács, a széthajigált bútorok és a vastag porréteg mind azt jelzik: évek óta nem járt itt senki.

Fotó: Végh Csaba / Forrás: Facebook

A második fotón a természet uralkodik: zöld indák kúsznak fel a falra, benyomulva a törött ablakon át. A szobát lassan beborítja a növényzet, a padlót elárasztják a kúszó levelek – olyan, mintha egy posztapokaliptikus film díszletébe csöppentünk volna. A mesterséges világ és a természet határa itt már rég elmosódott.

Fotó: Végh Csaba / Forrás: Facebook

A harmadik képen egy közösségi tér, talán egy étkező vagy konyha maradványait láthatjuk. A csempézett falak, a kiszolgálóablakok és a szétdobált bútorok mind arról árulkodnak, hogy valaha itt zajlott az élet: gyerekek ettek, felnőttek dolgoztak, nyüzsgés töltötte meg a termet. Ma már csak a lehullott gipszkarton darabok, a graffitik és a csend maradt.

Elhagyatott tábor Fejérben

Fotók: Végh Csaba

Ez az elhagyatott tábor nem csupán egy romos épületegyüttes – hanem időkapszula. Ahol a múlt nyomai és a természet diadala találkoznak, különös, kissé nyomasztó, de mégis lenyűgöző atmoszférát teremtve. Urbex szemmel nézve pedig igazi kincs: minden sarokban egy darabka történelem rejtőzik, amit az idő lassan, de biztosan eltüntet majd.

Korábbi cikkeink segítségével meglátogathattak egy elhagyatott üdülőt, elhagyatott bányát, elhagyatott gyermekotthont, régi kápolnát, elhagyott kenyérgyárat is:

 

 

