Egykor gyerekzsivajtól volt hangos, ma a csend uralja az elhagyatott tábort

Fejér vármegye egy eldugott szegletében, a természet lassan visszahódítja azt, amit az ember egyszer már birtokba vett, erről tanúskodnak az urbex fotós képei, melyet megosztott a közösségi médiában. Egy egykori tábor és kemping épületei állnak itt üresen, elhagyatva, a falak között azonban még most is ott rejtőzik a múlt nyoma. Lássuk, hogyan néz ki egy elhagyatott tábor belülről!

Ahol megállt az idő, ilyen elhagyatott tábor Fejérben.

Fotó: Végh Csaba / Forrás: Facebook

A természet visszaveszi, ami az övé – kísérteties elhagyatott tábor

Az első képen egy szobába léphetünk be, ahol egymásra halmozott takarók és ágyneműk magasodnak a fal mellett. Mintha valaki sietve hagyta volna hátra a készleteket, a helyiség pedig azóta raktárrá változott. A félrebillent vasrács, a széthajigált bútorok és a vastag porréteg mind azt jelzik: évek óta nem járt itt senki.

Fotó: Végh Csaba / Forrás: Facebook

A második fotón a természet uralkodik: zöld indák kúsznak fel a falra, benyomulva a törött ablakon át. A szobát lassan beborítja a növényzet, a padlót elárasztják a kúszó levelek – olyan, mintha egy posztapokaliptikus film díszletébe csöppentünk volna. A mesterséges világ és a természet határa itt már rég elmosódott.

Fotó: Végh Csaba / Forrás: Facebook

A harmadik képen egy közösségi tér, talán egy étkező vagy konyha maradványait láthatjuk. A csempézett falak, a kiszolgálóablakok és a szétdobált bútorok mind arról árulkodnak, hogy valaha itt zajlott az élet: gyerekek ettek, felnőttek dolgoztak, nyüzsgés töltötte meg a termet. Ma már csak a lehullott gipszkarton darabok, a graffitik és a csend maradt.