Egykor gyerekzsivajtól volt hangos, ma a csend uralja az elhagyatott tábort
Mintha egy posztapokaliptikus film díszletébe lépnénk. Az elhagyatott tábor szobáit benőtte a növényzet, a falakat graffitik tarkítják, a csend pedig hangosabban beszél, mint valaha az élet.
Fejér vármegye egy eldugott szegletében, a természet lassan visszahódítja azt, amit az ember egyszer már birtokba vett, erről tanúskodnak az urbex fotós képei, melyet megosztott a közösségi médiában. Egy egykori tábor és kemping épületei állnak itt üresen, elhagyatva, a falak között azonban még most is ott rejtőzik a múlt nyoma. Lássuk, hogyan néz ki egy elhagyatott tábor belülről!
A természet visszaveszi, ami az övé – kísérteties elhagyatott tábor
Az első képen egy szobába léphetünk be, ahol egymásra halmozott takarók és ágyneműk magasodnak a fal mellett. Mintha valaki sietve hagyta volna hátra a készleteket, a helyiség pedig azóta raktárrá változott. A félrebillent vasrács, a széthajigált bútorok és a vastag porréteg mind azt jelzik: évek óta nem járt itt senki.
A második fotón a természet uralkodik: zöld indák kúsznak fel a falra, benyomulva a törött ablakon át. A szobát lassan beborítja a növényzet, a padlót elárasztják a kúszó levelek – olyan, mintha egy posztapokaliptikus film díszletébe csöppentünk volna. A mesterséges világ és a természet határa itt már rég elmosódott.
A harmadik képen egy közösségi tér, talán egy étkező vagy konyha maradványait láthatjuk. A csempézett falak, a kiszolgálóablakok és a szétdobált bútorok mind arról árulkodnak, hogy valaha itt zajlott az élet: gyerekek ettek, felnőttek dolgoztak, nyüzsgés töltötte meg a termet. Ma már csak a lehullott gipszkarton darabok, a graffitik és a csend maradt.
Elhagyatott tábor FejérbenFotók: Végh Csaba
Ez az elhagyatott tábor nem csupán egy romos épületegyüttes – hanem időkapszula. Ahol a múlt nyomai és a természet diadala találkoznak, különös, kissé nyomasztó, de mégis lenyűgöző atmoszférát teremtve. Urbex szemmel nézve pedig igazi kincs: minden sarokban egy darabka történelem rejtőzik, amit az idő lassan, de biztosan eltüntet majd.
