Ahol megállt az idő

41 perce

Gyerekrajzok és üres folyosók– szívszorító képek a fehérvári gyermekotthonból

Címkék#Urbex#épület#gyermekotthon#emlék#gyerekrajz

A fotók erős érzelmeket váltottak ki azokból, akik valaha itt dolgoztak vagy éltek. Az elhagyatott gyermekotthon falai között még mindig ott vibrál a szeretet emléke, amely egykor mindennap megtöltötte az épületet.

Varga Zsófia

Székesfehérváron, Fejér vármegyében évek óta üresen áll egy egykori gyermekotthon épülete. Aki ma betér ide, omladozó vakolatot, porlepte bútorokat és üres folyosókat talál – de a falak között még mindig ott visszhangzik a múlt. Egy urbex fotós bejárta a romos épületet, és különleges képeken mutatta meg, milyen nyomokat hagyott maga után az élet, amely egykor itt zajlott. Lássuk hogy néz ki az elhagyatott gyermekotthon belülről!

elhagyatott gyermekotthon
Az elhagyatott gyermekotthon termeiben ma is ott lapul a múlt.
Forrás: BCO urbex

Gyerekrajzok, naplók és szétdobált játékok az elhagyatott gyermekotthonban

Az egyik helyiségben régi szekrények, székek és kanapék sorakoznak összevissza. A plafonról lehullott a vakolat, a padló poros, mégis látszik: valaha ez is otthonos volt. Egy másik fotón egy narancssárga „Őrsi napló” mellett gyerekrajzok maradtak fenn – egy szivárvány alatt kézen fogva álló alakok, valamint egy hajó, amely éppen vitorlát bont a tengeren. Ezek az apróságok nemcsak a gyermeki képzelet erejéről mesélnek, hanem arról is, hogy ebben az intézményben évekig zajlott a nevelés, a tanulás és a játék. A folyosón ma már üres polcok és kopott falak fogadják a látogatót. Mégis, a padlón szétszórt kis játékok olyanok, mintha csak egy pillanatra hagyták volna ott őket a gyerekek.

Egy fehérvári gyermekotthon utolsó emlékei

Fotók: BCO urbex

Egy dolgozó vallomása

A fotókhoz érkezett egy megrendítő komment is, amelyből kiderül, milyen erős érzelmi kötelék fűzi az embereket az épülethez. Egy korábbi dolgozó így emlékezett vissza:
„Itt dolgoztam 1992-2008-ig. Minden kép felidéz egy emléket, szerettem itt, a gyerekeket mind szerettük, és nem volt sìrás, szeretet volt. A legelső munkahelyem, és a legjobb. Semmi nem pótolhatja, itt tanultam mindent amivé ma lettem. Folynak a könnyeim ezt látva, nemcsak azért mert ‘kicsit’ romos, hanem mert nézem és azt érzem, hogy szeretem, a kádat, a szekrényt, mindent. Mindenhez emlék köt.”

Az emlékek túlélnek

Bár az épület ma elhagyatottan áll, a képek és a visszaemlékezések világosan mutatják: ez a hely sokak életének meghatározó színtere volt. Gyerekek nőttek fel itt, dolgozók kötöttek életre szóló barátságokat, és a mindennapok tele voltak szeretettel. A falak mára megroggyantak, a nyílászárók elhasználódtak – de az emlékek tovább élnek mindazok szívében, akiknek az otthon egyszer valóban otthont jelentett.

Korábbi cikkeink segítségével meglátogathattak egy elhagyatott tábort, elhagyatott bányát, elhagyatott gyermekotthont, régi kápolnát, elhagyott kenyérgyárat is:

 

 

