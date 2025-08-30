Gyerekrajzok és üres folyosók– szívszorító képek a fehérvári gyermekotthonból

Székesfehérváron, Fejér vármegyében évek óta üresen áll egy egykori gyermekotthon épülete. Aki ma betér ide, omladozó vakolatot, porlepte bútorokat és üres folyosókat talál – de a falak között még mindig ott visszhangzik a múlt. Egy urbex fotós bejárta a romos épületet, és különleges képeken mutatta meg, milyen nyomokat hagyott maga után az élet, amely egykor itt zajlott. Lássuk hogy néz ki az elhagyatott gyermekotthon belülről!

Az elhagyatott gyermekotthon termeiben ma is ott lapul a múlt.

Forrás: BCO urbex

Gyerekrajzok, naplók és szétdobált játékok az elhagyatott gyermekotthonban

Az egyik helyiségben régi szekrények, székek és kanapék sorakoznak összevissza. A plafonról lehullott a vakolat, a padló poros, mégis látszik: valaha ez is otthonos volt. Egy másik fotón egy narancssárga „Őrsi napló” mellett gyerekrajzok maradtak fenn – egy szivárvány alatt kézen fogva álló alakok, valamint egy hajó, amely éppen vitorlát bont a tengeren. Ezek az apróságok nemcsak a gyermeki képzelet erejéről mesélnek, hanem arról is, hogy ebben az intézményben évekig zajlott a nevelés, a tanulás és a játék. A folyosón ma már üres polcok és kopott falak fogadják a látogatót. Mégis, a padlón szétszórt kis játékok olyanok, mintha csak egy pillanatra hagyták volna ott őket a gyerekek.