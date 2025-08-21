augusztus 21., csütörtök

Az országgyűlési képviselő bejelentette

23 perce

Az élelmiszer-utalványokat hamarosan kézbesíti a posta

Dr. Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselő a nyugdíjasok számára kedvező hírt osztott meg velünk. Hamarosan elkezdődik a minden nyugdíjasnak járó élelmiszer-utalvány postázása.

Fekete Györgyi

Az Orbán Viktor vezette nemzeti-polgári kormány minden lehetséges eszközzel fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árrés-csökkentés fenntartása mellett ősszel élelmiszer-utalvány is segíti az időseket.

élelmiszer-utalvány
Az élelmiszer-utalvány minden nyugdíjasnak jár – jelentette be dr. Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő.

Az utalványokkal kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő 30 ezer forint értékű utalványt kap, amelyet hideg élelmiszer vásárlására (például zöldség, gyümölcs, pékáru, hús) használhat fel a kis- és nagy boltokban, hipermarketekben, piacokon vagy akár őstermelőknél. 

Az élelmiszer-utalvány minden nyugdíjasnak jár

– A jogosultság hasonló a korábbi rezsiutalványhoz, azaz megkapja minden olyan, Magyarországon élő és tartózkodó személy, aki 2025 júliusában öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesült. Így például özvegyi vagy szülői nyugdíj, árvaellátás, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén is jár az utalvány– hangsúlyozza dr. Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő.

Mint elmondta, az utalványok papíralapúak és többféle címletűek lesznek: 

  • 3 darab 5000 forint, 3 darab 3000 forint, 2 darab 2000 forint és 2 darab 1000 forint értékű.
  •   A hideg élelmiszer vásárlására felhasználható utalványokat 2025. október 15-éig kézbesítik, és 2025. december 31-éig használhatók fel.

Magyarország Kormánya ezzel az intézkedéssel is szeretné kifejezni a megbecsülését a nyugdíjasok iránt. 2010 óta rendszeres nyugdíjemelésekkel, nyugdíjprémiumokkal és a 13. havi nyugdíj visszaállításával igyekszünk megkönnyíteni az idősek mindennapjait.

– A nyugdíjasok továbbra is számíthatnak ránk!  Jó egészséget kívánok! – zárta le a tájékoztatást dr. Mészáros Lajos.

 

