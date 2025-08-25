augusztus 25., hétfő

Elektromos roller

56 perce

Sokakat érintő kérdésben lesz lakossági fórum a városházán

A tanévkezdés előtt rendőrségi szakembereket bevonva, kedden a dunaújvárosi városházán megrendezik az első elektromos roller biztonsági találkozót.

Gallai Péter

Manapság már sajnos általános tapasztalat, hogy sokan nem ismerik, vagy tartják be a szabályokat, ebből balesetek történnek. Pedig az elektromos roller már nem játék, hanem közlekedési eszköz. Ez az esemény segít, hogy a gyerekek és a szülők is biztonságban közlekedjenek az utakon – írják Dunaújváros önkormányzatának honlapján.

elektromos roller
Fókuszban az elektromos roller
Forrás: dunaujvaros.hu

A fórum és előadás a polgármesteri hivatal C-szárnyának rendezvénytermében kedden 13 órakor kezdődik. 

Rendőrségi tájékoztató az elektromos roller szabályos használatáról

A programot rendőrségi tájékoztató nyitja a szabályos rollerhasználatról, majd biztonsági tanácsok következnek gyerekeknek és szülőknek egyaránt. Aztán a felmerülő kérdéseket is fel lehet tenni. A fórum elsősorban a fiataloknak szól, akik rollerrel járnak iskolába, illetve szülőknek, akik szeretnének többet tudni a szabályokról, de azoknak is érdemes eljönnie, akik napi szinten használják ezt az eszközt.

 

