3 órája
Eladó az egyik várossal egyidős epület
Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az Építők útján álló, 1. számú víztorony hamarosan új tulajdonosra találhat. A most meghirdetett nyilvános pályázat keretében eladó víztorony, amely három, teljesen közművesített ingatlanegységből áll, és évtizedek óta a város egyik meghatározó jelképe.
Dunaújváros ikonikus, az Építők útján álló, kör alaprajzú víztornya – amely 1951-ben a város legmagasabb pontjaként épült – most új tulajdonosra vár. Az eladó víztorony ma már irodai és irattári funkciókat betöltő épület három, külön helyrajzi számon szereplő ingatlanból áll, melyeket kizárólag együtt értékesítenek.
Eladó víztorony
A nyilvános pályázati felhívás értelmében az ingatlanegyüttes összesen 436 m² hasznos alapterületű:
- Irattár: 86 m²
- Iroda: 214 m²
- Iroda: 136 m²
Mindhárom egység teljesen közművesített, átlagos állapotú, és az Építők útja 7. szám alatt található. A becsült összérték nettó 136,4 millió forint, a pályázati minimálár nettó 122 760 forint.
Az értékesítés az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül zajlik:
- Pályázat benyújtásának kezdete: 2025. augusztus 29. 12:00
- Határidő: 2025. szeptember 8. 12:00
- Ajánlati biztosíték: nettó 3 682 800 forint
A pályázat nyertese az ajánlatában szereplő feltételek teljesítése esetén kizárólagos tulajdonjogot szerez a teljes ingatlancsomagra. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követően legfeljebb 30 napon belül kerül sor, a vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni.
A megtekintés előzetes egyeztetés alapján, a pályázati biztosíték befizetését megelőzően lehetséges.
Ez az értékesítés nem csupán egy ingatlanvásárlási lehetőség, hanem Dunaújváros egyik legemblematikusabb épületének megszerzését kínálja – olyasvalakinek, aki új életet adna egy történelmi jelentőségű városi jelképnek.
Dunaújváros ikonikus víztornya
Az Építők útján magasodó, kör alaprajzú víztorony 1951. november 7-re készült el, és az 1950-es évek elejének ipari lelkesedését testesítette meg.
25 méteres magasságával akkor a város legmagasabb pontjának számított, a környező új épületek fölé magasodva.
A korabeli beszámolók szerint tetejéről a Duna tükrétől a gyárak acélvázaiig nyúlt a látvány, a csúcsára helyezett vörös csillagot pedig mindig a legjobb teljesítményt nyújtó brigád gyújthatta meg.
A csillag 1989 őszén került le, ezzel lezárva egy korszakot a város életében.
Eltávolították a vörös csillagot a víztoronyról (A videó forrása: jakd.hu)