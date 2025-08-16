Eladó az egyik várossal egyidős epület

Dunaújváros ikonikus, az Építők útján álló, kör alaprajzú víztornya – amely 1951-ben a város legmagasabb pontjaként épült – most új tulajdonosra vár. Az eladó víztorony ma már irodai és irattári funkciókat betöltő épület három, külön helyrajzi számon szereplő ingatlanból áll, melyeket kizárólag együtt értékesítenek.

Az eladó víztorony Dunaújváros egyik ikonikus épülete

Eladó víztorony

A nyilvános pályázati felhívás értelmében az ingatlanegyüttes összesen 436 m² hasznos alapterületű:

Irattár: 86 m²

Iroda: 214 m²

Iroda: 136 m²

Mindhárom egység teljesen közművesített, átlagos állapotú, és az Építők útja 7. szám alatt található. A becsült összérték nettó 136,4 millió forint, a pályázati minimálár nettó 122 760 forint.

Az értékesítés az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül zajlik:

Pályázat benyújtásának kezdete: 2025. augusztus 29. 12:00

Határidő: 2025. szeptember 8. 12:00

Ajánlati biztosíték: nettó 3 682 800 forint

A pályázat nyertese az ajánlatában szereplő feltételek teljesítése esetén kizárólagos tulajdonjogot szerez a teljes ingatlancsomagra. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követően legfeljebb 30 napon belül kerül sor, a vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni.

A megtekintés előzetes egyeztetés alapján, a pályázati biztosíték befizetését megelőzően lehetséges.

Ez az értékesítés nem csupán egy ingatlanvásárlási lehetőség, hanem Dunaújváros egyik legemblematikusabb épületének megszerzését kínálja – olyasvalakinek, aki új életet adna egy történelmi jelentőségű városi jelképnek.

Dunaújváros ikonikus víztornya

Az Építők útján magasodó, kör alaprajzú víztorony 1951. november 7-re készült el, és az 1950-es évek elejének ipari lelkesedését testesítette meg.

25 méteres magasságával akkor a város legmagasabb pontjának számított, a környező új épületek fölé magasodva.

Forrás: jakd.hu

A korabeli beszámolók szerint tetejéről a Duna tükrétől a gyárak acélvázaiig nyúlt a látvány, a csúcsára helyezett vörös csillagot pedig mindig a legjobb teljesítményt nyújtó brigád gyújthatta meg.

Holczer Tibor fotómontázsa

Forrás: jakd.hu

A csillag 1989 őszén került le, ezzel lezárva egy korszakot a város életében.

Eltávolították a vörös csillagot a víztoronyról (A videó forrása: jakd.hu)