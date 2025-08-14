6 házat vehetsz most egyszerre Dunaújvárosban, fotókon az álomtelek és a kincsei

Nemrégiben annak néztünk utána, hogy a kormány új, kedvezményes kamatozású lakáshitel-programja kapcsán mit kapunk 50 millió forintból Dunaújvárosban. Most pedig ismét az ingatlanpiacon böngésztünk, méghozzá az ingatlanbazar.hu kínálatai között. Ekkor bukkantunk arra az eladó telekre, amelyen összesen hat ház is található. Mutatjuk fotókon is az ajánlatot, itt tényleg álmokat lehet megvalósítani.

Sokak álma lehet ez a hatalmas eladó telek Dunaújvárosban

Forrás: ingatlanbazar.hu

Eladó telek számtalan lehetőséggel

A telket látva, mintha Dunaújváros eldugott és nyugodt kis szegletébe csöppentünk volna. A 8498 négyzetméteres nagyságú telek üdülő övezeti besorolás alá esik, így 20 százalékban építhető be. Dunaújváros belterületén található, közművesített. A hatalmas területen 5 darab faház és egy 350 négyzetméteres téglaépület található, ezek mind felújításra szorulnak.