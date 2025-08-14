augusztus 14., csütörtök

Ingatlanpiac

10 órája

6 házat vehetsz most egyszerre Dunaújvárosban, fotókon az álomtelek és a kincsei

Ha mindig is egy saját óriási birtokra vágytál, akkor ez most neked szól. Olyan eladó telek vár Dunaújvárosban, amihez 6 ház is jár. Mutatjuk.

Duol.hu
Nemrégiben annak néztünk utána, hogy a kormány új, kedvezményes kamatozású lakáshitel-programja kapcsán mit kapunk 50 millió forintból Dunaújvárosban. Most pedig ismét az ingatlanpiacon böngésztünk, méghozzá az ingatlanbazar.hu kínálatai között. Ekkor bukkantunk arra az eladó telekre, amelyen összesen hat ház is található. Mutatjuk fotókon is az ajánlatot, itt tényleg álmokat lehet megvalósítani.

Eladó telek számtalan lehetőséggel

A telket látva, mintha Dunaújváros eldugott és nyugodt kis szegletébe csöppentünk volna. A 8498 négyzetméteres nagyságú telek üdülő övezeti besorolás alá esik, így 20 százalékban építhető be. Dunaújváros belterületén található, közművesített. A hatalmas területen 5 darab faház és egy 350 négyzetméteres téglaépület található, ezek mind felújításra szorulnak.

Álomtelek 6 házzal Dunaújvárosban

Ahogy a hirdetésben is szerepel, üdültetésre, családi ház építésére, akár apartman építésére is alkalmas a terület. Hozzáteszik, hogy az ingatlan megvásárlása nem jár ÁFA fizetési kötelezettséggel. Ha megláttad benne a lehetőséget, akkor 124 millió forintért lehet a tiéd.

A város legkisebb lakása is keresi gazdáját

Ahogy arról korábban beszámoltunk, megtaláltuk Dunaújváros legkisebb eladó lakásást. A város jó pontján elhelyezkedő ingatlan méretre pici, de tökéletes otthon lehet egy fiatal pár számára. Azonban, ha nem a minimálra, hanem a luxus villakörnyezetre vágysz, azt is megkaphatod a városban, ha van rá elég pénzed. 

 

