Fotókon Dunaújváros legkisebb eladó háza, így néz ki egy igazi minikuckó
Nem akármilyen különlegességre bukkantunk az ingatlanpiacon. Megtaláltuk Dunaújváros legkisebb eladó házát, mutatjuk, hogy is néz ki kívül és belül.
Ismét Dunaújváros ingatlanpiacán néztünk szét az ingatlanbazar.hu kínálatában. Nemrégiben rábukkantunk a város legkisebb eladó lakására, most pedig megtaláltuk a legkisebb eladó házat, ami még az említett lakásnál is kisebb. Most fotókon is megmutatjuk nektek, hogy mit is rejt ez az igazi minikuckó.
Eladó ház - létezik ilyen pici? Igen!
Ha a 31 négyzetméteres lakást picinek találtuk, akkor mit mondjunk arra az eladó házra, amelyre most bukkantunk Dunaújvárosban. Szó szerint megegyezik a mérete egy szobáéval. De lássuk is, hogy miről van szó pontosan. Ahogy az ingatlanbazar hirdetésében is olvasható, eladásra kínálnak egy mindössze 25 négyzetméteres házat.
Mint írják, Dunaújváros egyik legkedveltebb részén, Táborálláson lehet most tiéd ez a felújított, tégla építésű házikó, amelyhez egy 1166 négyzetméteres, gyümölcsfákkal beültetett telek is jár. A ház csupán egy szobából áll. A fűtése télen és nyáron is klímával megoldott. A házikóhoz egy fedett terasz és gépiesített pince is tartozik.
Eladó Dunaújváros legkisebb háza
A kertben zuhanyzó, sütögetőhely és egy fedett tároló is található, ahol bicikliket és a szerszámokat is tárolni lehet. Fontos tudni, hogy az ingatlan nem hitelezhető, így csak készpénzes vásárlók érdeklődését várják. A minikuckót 20 millió forintért lehet megvásárolni.
Álombirtokod is lehet Dunaújvárosban
Ahogy arról beszámoltunk, a városban árulnak egy olyan hatalmas telket is, amelyen összesen 6 ház is található. Ha egy igazi nagy birtokra vágysz és ilyen álmaid vannak, akkor most könnyen megvalósíthatod őket. De nem csak álombirtokot, ikonikus épületet is piacra dobtak a városban. Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az Építők útján álló, 1. számú víztorony hamarosan új tulajdonosra találhat.