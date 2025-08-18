Fotókon Dunaújváros legkisebb eladó háza, így néz ki egy igazi minikuckó

Ismét Dunaújváros ingatlanpiacán néztünk szét az ingatlanbazar.hu kínálatában. Nemrégiben rábukkantunk a város legkisebb eladó lakására, most pedig megtaláltuk a legkisebb eladó házat, ami még az említett lakásnál is kisebb. Most fotókon is megmutatjuk nektek, hogy mit is rejt ez az igazi minikuckó.

Dunaújváros legkisebb eladó háza egy minikuckó

Forrás: ingatlanbazar.hu

Eladó ház - létezik ilyen pici? Igen!

Ha a 31 négyzetméteres lakást picinek találtuk, akkor mit mondjunk arra az eladó házra, amelyre most bukkantunk Dunaújvárosban. Szó szerint megegyezik a mérete egy szobáéval. De lássuk is, hogy miről van szó pontosan. Ahogy az ingatlanbazar hirdetésében is olvasható, eladásra kínálnak egy mindössze 25 négyzetméteres házat.

Mint írják, Dunaújváros egyik legkedveltebb részén, Táborálláson lehet most tiéd ez a felújított, tégla építésű házikó, amelyhez egy 1166 négyzetméteres, gyümölcsfákkal beültetett telek is jár. A ház csupán egy szobából áll. A fűtése télen és nyáron is klímával megoldott. A házikóhoz egy fedett terasz és gépiesített pince is tartozik.