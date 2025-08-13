Ekkor lesz Wünsch László temetése

Mint azt korábban megírtuk, elhunyt Wünsch László, Dunaújváros és térsége táncművészeti életének megalapítója, nívódíjas balettmester és koreográfus, a város díszpolgára. A művészt, aki generációkat nevelt a tánc szeretetére, tanítványai, kollégái és tisztelői nagy tisztelettel őrzik emlékükben. A végső búcsúra 2025. szeptember 11-én, csütörtökön 11:30-kor kerül sor a Dunaújvárosi Köztemetőben, ahová mindenkit várnak, aki szeretné leróni kegyeletét - tájékoztatott közösségi oldalán az önkormányzat.