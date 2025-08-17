augusztus 17., vasárnap

Rácalmás

2 órája

Ekkor lesz a földi szúnyoggyérítés

Rácalmás önkormányzatának megbízásából augusztus 18-án, hétfőn földi kémiai szúnyoggyérítést hajtanak végre a település területén. A munkálatok a napnyugta utáni órákban kezdődnek.

Duol.hu

Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a beavatkozást, a tartaléknap augusztus 19. lesz. A védekezéshez használt szer az emberre és más melegvérű állatokra nem jelent veszélyt, ugyanakkor a méhekre ártalmas lehet, ezért a méhészek fokozott figyelmét kérik - adta hírül közösségi oldalán az önkormányzat.

