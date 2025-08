Most már örökké tart – Egresi Zsuzsa emlékére

Nagyon szerettem és csodáltam is Egresi Zsuzsát. Ifjúságunk számos nagy kalandja kötött bennünket össze. Csodáltam, egyrészt azért, mert egyszerűen gyönyörű volt. Az a fajta szépség, amelyet az elegancia tesz még különlegesebbé. Nem, nem láthattál rajta fenékig felvágott ruhát, egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy szilikonnal tornyozza fel a mellét, mert neki erre nem volt szüksége. Az ő külső szépségét a belső eleganciája adta meg. És nem csak, mint nő volt gyönyörű, de világítóan tehetséges is volt. Egresi Zsuzsa már kamasz korában olyan verseket írt, amelyet azóta is beválogatnak minden városunkról szóló antológiába.

Egresi Zsuzsa fura hősei egy álomszerű világban élnek

A szavaiból gyönyörű képek keltek életre, sütött belőlük a mély lélek és a formai játékosság. Még sem író lett, hanem a grafikus pályát választotta. Valószínűleg azért, mert Ila nénivel, édesanyjával, nagyon erős kötelékben éltek, míg E. Tóth Ila elsősorban szobrokat, plasztikákat készített, Egresi Zsuzsa a grafika felé fordult, s ezen belül is a roppant aprólékosságot igénylő réz- és cinkkarcot választotta. Fura, álomszerű alakjai ott díszelegnek sok lakás falán. Szerették a munkáit, mint alkotó is népszerű volt. Olaszország lett egy ideig hazája, ahonnan rendszeresen haza járt, majd végül itthon ragadt.

Egresi Zsuzsa nyughatatlan volt

Általában talált valamit, amivel harcban állt, amit meg akart, és megszeretett volna változtatni. Mint mondtam, nyughatatlan volt. Talán ez a fajta nyughatatlanság miatt nem éreztem őt igazán sehol és soha tökéletesen boldognak. Pedig megérdemelte volna. Mindent megérdemelt volna... Aztán csatái közben maradt neki az alkotás... és rézkarcain, tusrajzain vele voltak a fura külsejű figurák, akik valami hihetetlenül varázslatos tájon élnek, egy csodálatos világban, akikhez talán most már ő is odaköltözött...

Az egyik képem tőle a Bella serata nevet viseli: gyönyörű este. A képen egy férfi és egy nő ül egymás mellett időkön átívelő ruhákban, egymás szemébe révedve, soha sem múló harmóniában... Örökkön örökké...