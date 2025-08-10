Egészség, közösség, emlékek – hírmix Dunaújvárosból és környékéről

Képalkotás, ahogy még nem láttuk – nagy dobásra készül a kórház

Készül az MR helye, hamarosan új és korszerű berendezés lesz a mi kórházunkban is. Közben... 2025. szeptember 25-én a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Éppen ezért nem véletlen, hogy az orvostudomány fejlődését a radiológia bemutatásával kezdik.

Segítség szúnyog- és kullancstámadás esetén

Eső meleg, meleg, eső elég változékony a nyári időjárásunk. Ez a kettősség valójában a szúnyogoknak és a kullancsoknak kedvez igazán. S a vérszívók bárhol és bármilyen alkalmat megragadnak, hogy lakmározzanak belőlünk. A Szent Pantaleon Kórház összegyűjtötte, hogyan is tudunk ellenük védekezni, illetve mit tegyünk, ha ebben már kudarcot vallottunk.

Díszlövésektől falunapokig – Egy kivételes ember visszaemlékezései

Ő alapozta meg a falu jövőjét, és irányvonalat mutatott a fejlődés felé. A Kisapostagi Falunapon Kisapostagért díjat vehetett át érdemeiért. Jobb helyre nem is kerülhetett volna ez az elismerés, hiszen amit Kisapostagért tett, az példa nélküli. Áron József nélkül nem lenne Kisapostag az, amit most látunk.

Ahol a paraván mögött szívbeli mesék születnek

Nyolc éve indult útjára egy baráti beszélgetésből egy bábcsoport, amely azóta számtalan kisapostagi és környékbeli gyermeket ajándékozott meg mesékkel, nevetéssel és szívmelengető pillanatokkal. A Jóbarátok Bábcsoport nemcsak előadásokat készít, hanem közösséget is teremt – tagjai örömmel, saját kézzel formálják a bábokat, a díszleteket, és minden alkalommal különleges élményt varázsolnak a közönségnek.

