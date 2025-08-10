22 órája
Egészség, közösség, emlékek – hírmix Dunaújvárosból és környékéről
Mai napi hírösszefoglalónk a legolvasottabb hírekkel jeentkezik. Új MR-berendezés érkezik a Szent Pantaleon Kórházba, amely idén 60 éves jubileumát ünnepli; a nyárra készülve tippeket adnak a vérszívók elleni védekezéshez; Kisapostagon díjjal ismerték el egy kivételes ember munkásságát, és bepillantást nyerhetünk a helyi bábcsoport szívmelengető világába.
Képalkotás, ahogy még nem láttuk – nagy dobásra készül a kórház
Készül az MR helye, hamarosan új és korszerű berendezés lesz a mi kórházunkban is. Közben... 2025. szeptember 25-én a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Éppen ezért nem véletlen, hogy az orvostudomány fejlődését a radiológia bemutatásával kezdik.
Segítség szúnyog- és kullancstámadás esetén
Eső meleg, meleg, eső elég változékony a nyári időjárásunk. Ez a kettősség valójában a szúnyogoknak és a kullancsoknak kedvez igazán. S a vérszívók bárhol és bármilyen alkalmat megragadnak, hogy lakmározzanak belőlünk. A Szent Pantaleon Kórház összegyűjtötte, hogyan is tudunk ellenük védekezni, illetve mit tegyünk, ha ebben már kudarcot vallottunk.
Díszlövésektől falunapokig – Egy kivételes ember visszaemlékezései
Ő alapozta meg a falu jövőjét, és irányvonalat mutatott a fejlődés felé. A Kisapostagi Falunapon Kisapostagért díjat vehetett át érdemeiért. Jobb helyre nem is kerülhetett volna ez az elismerés, hiszen amit Kisapostagért tett, az példa nélküli. Áron József nélkül nem lenne Kisapostag az, amit most látunk.
Ahol a paraván mögött szívbeli mesék születnek
Nyolc éve indult útjára egy baráti beszélgetésből egy bábcsoport, amely azóta számtalan kisapostagi és környékbeli gyermeket ajándékozott meg mesékkel, nevetéssel és szívmelengető pillanatokkal. A Jóbarátok Bábcsoport nemcsak előadásokat készít, hanem közösséget is teremt – tagjai örömmel, saját kézzel formálják a bábokat, a díszleteket, és minden alkalommal különleges élményt varázsolnak a közönségnek.