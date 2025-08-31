augusztus 31., vasárnap

Hagyomány

1 órája

Ahol a ritmus életre kel és a közösség találkozik – indul a felvételi a Vasas Táncegyütteshez!

Címkék#Közösség#néptánc#Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes#hagyomány#fejlesztés

A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes ismét várja azokat, akik szeretnének megismerkedni a magyar néptánc világával, vagy továbbfejlesztenék meglévő tudásukat.

Duol.hu
Ahol a ritmus életre kel és a közösség találkozik – indul a felvételi a Vasas Táncegyütteshez!

Három korosztály számára kínál lehetőséget az együttes: az utánpótlás csoport az 5–8 éveseket, a gyermekcsoport a 9–13 éveseket, míg a felnőtt csoport a 14 év felettieket várja, tánctudással. A foglalkozások nemcsak a tánc elsajátításáról szólnak: a gyerekek mozgásfejlesztésben, ritmusérzék-fejlesztésben és játékos mozgásformákban is részesülnek, miközben betekintést nyernek a magyar népi hagyományok gazdag világába. A résztvevőket nemcsak a tánc öröme, hanem egy összetartó közösség is várja a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttesben.

Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes
Mozgás, játék, hagyomány – Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes
Forrás: MMK Dunaújváros Facebok-oldala

Csatlakozási lehetőség a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes

A felvételit 2025. szeptember 2-án és 3-án, 16 és 18 óra között tartják a Munkásművelődési Központ pincéjében. Jelentkezni Hajdu Ádám művészeti vezetőnél lehet, a +36-20-368-39-36-os telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.

A táncegyüttes minden érdeklődőt szeretettel vár, aki szívesen lépne be a magyar néptánc világába.

 

 

