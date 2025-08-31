Egyre több a pályakezdő és a visszatérő tanár a Dunaújvárosi Tankerületi Központ iskoláiban

A 2025/2026-os tanévben a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben közel 9 700 tanuló és mintegy 950 pedagógus kezdi meg az iskolai évet. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények nemcsak a városban, hanem a Martonvásári és a Sárbogárdi járásban is biztosítják az oktatást.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Petőfi Sándor Általános Iskolájában a képen még a vakációt ünnepelték, reméljük, ha az új tanévnek nem is, az újra találkozásnak, a közös élményeknek ugyancsak örülnek a diákok

Stabil tanulói és pedagógus létszám a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben

A javító- és pótlóvizsgák, valamint az új munkatársak felvétele még zajlik, így a pontos létszámadatok később lesznek véglegesek. Az előzetes becslések szerint azonban az idei tanévben nagyságrendileg ugyanannyian ülnek iskolapadba, mint az előző években.

– Előreláthatólag körülbelül 9 700 diák és közel 950 pedagógus kezdi meg az új tanévet a tankerület intézményeiben.

A létszám nagyjából megegyezik a korábbi évek adataival, ugyanakkor örömteli, hogy egyre több pályakezdő pedagógus csatlakozik hozzánk, és több korábbi pályaelhagyó is visszatért a köznevelésbe.

– tájékoztatott bennünket Horváthné Paulik Réka, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ szakmai vezetője.

Nyári felkészülés és karbantartások

A tanévkezdést megelőzően minden intézményben elvégezték a legszükségesebb tisztasági és biztonsági karbantartási munkákat. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a diákok rendezett és biztonságos környezetben kezdhessék meg a tanulást.