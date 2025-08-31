augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kezdődik a tanév

29 perce

Egyre több a pályakezdő és a visszatérő tanár a Dunaújvárosi Tankerületi Központ iskoláiban

Címkék#tanév kezdet#Pedagógus béremelés#Dunaújvárosi Tankerületi Központ#tanév#tankerület

Egyre több pályakezdő és korábbi pályaelhagyó pedagógus tér vissza az oktatásba a Dunaújvárosi Tankerületi Központ iskoláiba. Szeptemberben közel tízezer diák és mintegy ezer tanár kezdi meg a 2025/2026-os tanévet a Dunaújvárosi Tankerületi Központ iskoláiban.

Fekete Györgyi

A 2025/2026-os tanévben a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben közel 9 700 tanuló és mintegy 950 pedagógus kezdi meg az iskolai évet. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények nemcsak a városban, hanem a Martonvásári és a Sárbogárdi járásban is biztosítják az oktatást.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Petőfi Sándor Általános Iskolájában a képen még a vakációt ünnepelték, reméljük, ha az új tanévnek nem is, az újra találkozásnak, a közös élményeknek ugyancsak örülnek a diákok

Stabil tanulói és pedagógus létszám a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben

A javító- és pótlóvizsgák, valamint az új munkatársak felvétele még zajlik, így a pontos létszámadatok később lesznek véglegesek. Az előzetes becslések szerint azonban az idei tanévben nagyságrendileg ugyanannyian ülnek iskolapadba, mint az előző években.

– Előreláthatólag körülbelül 9 700 diák és közel 950 pedagógus kezdi meg az új tanévet a tankerület intézményeiben.

A létszám nagyjából megegyezik a korábbi évek adataival, ugyanakkor örömteli, hogy egyre több pályakezdő pedagógus csatlakozik hozzánk, és több korábbi pályaelhagyó is visszatért a köznevelésbe.

–  tájékoztatott bennünket Horváthné Paulik Réka, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ szakmai vezetője.

Nyári felkészülés és karbantartások

A tanévkezdést megelőzően minden intézményben elvégezték a legszükségesebb tisztasági és biztonsági karbantartási munkákat. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a diákok rendezett és biztonságos környezetben kezdhessék meg a tanulást.

Kiemelt feladat: pedagógusok illetményemelése

Szeptemberben a tankerület egyik legfontosabb feladata a pedagógusok teljesítményértékeléséhez kapcsolódó illetményemelések végrehajtása.

– Az előttünk álló hónapban kiemelten fontos feladat lesz a pedagógusok illetményemelésének végrehajtása. Emellett folyamatosan azon dolgozunk, hogy a minőségi oktatás feltételei minden intézményben adottak legyenek, és a gyerekek biztonságos, inspiráló környezetben fejlődhessenek – hangsúlyozta Horváthné Paulik Réka, aki kiegészítette ezt azzal, hogy a Dunaújvárosi Tankerületi Központ célja, hogy a tanév során minden intézményben biztosított legyen a színvonalas és biztonságos oktatás. 

A stabil tanulói és pedagógus létszám, valamint a pályakezdők és visszatérő pedagógusok jelenléte garanciát jelent arra, hogy a térség iskoláiban folytatódjon a fejlődés.

Tanév időtartama:
Elstartol 2025. szeptember 1-jén (hétfőn), és befejeződik 2026. június 19-én (pénteken). Összesen 181 tanítási napot tartalmaz.

Végzősök számára:

Középfokú intézményekben a tanítás legkésőbb 2026. április 30-án (csütörtökön) ér véget.

Két évfolyamos szakiskolákban május 29-én (péntek) zárul.

Félévzárás:
Az első félév utolsó tanítási napja 2026. január 23. (péntek); az eredményekről a tanulókat és a szülőket legkésőbb január 30-ig tájékoztatják.

Szünetek 

Őszi szünet: 2025. október 23–november 2.

  • Utolsó tanítási nap: október 22. (szerda)
  • Első tanítási nap: november 3. (hétfő)

Téli szünet: 2025. december 20 – 2026. január 4.

  • Előtti utolsó nap: december 19. (péntek)
  • Utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 2026. április 2–12.

  • Utolsó tanítási nap: április 1. (szerda)
  • Első tanítási nap: április 13. (hétfő)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu